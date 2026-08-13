A Emdec vai iniciar neste domingo (16) o reparo da cobertura metálica da Estação BRT Anhanguera, na Avenida das Amoreiras, em Campinas. A estrutura ficou retorcida depois de ser atingida por um caminhão.

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O serviço será dividido em duas etapas para reduzir os impactos sobre os usuários do transporte coletivo.

Neste domingo, das 7h às 15h, será retirada a parte danificada da cobertura. A instalação da nova peça está prevista para 30 de agosto, das 7h às 17h.