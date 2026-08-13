A Emdec vai iniciar neste domingo (16) o reparo da cobertura metálica da Estação BRT Anhanguera, na Avenida das Amoreiras, em Campinas. A estrutura ficou retorcida depois de ser atingida por um caminhão.
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O serviço será dividido em duas etapas para reduzir os impactos sobre os usuários do transporte coletivo.
Neste domingo, das 7h às 15h, será retirada a parte danificada da cobertura. A instalação da nova peça está prevista para 30 de agosto, das 7h às 17h.
Caso a segunda etapa não seja concluída no domingo, os trabalhos poderão continuar na segunda-feira (31), entre 9h e 13h.
O custo estimado da manutenção é de R$ 45 mil.
Durante as intervenções, a pista exclusiva do BRT no sentido centro-bairro será afetada, e uma faixa destinada ao tráfego comum também terá canalização.
Agentes da Emdec vão orientar os motoristas e auxiliar os passageiros durante o embarque e desembarque. O sentido bairro-centro não sofrerá alterações.
A Estação BRT Anhanguera integra o Corredor BRT Ouro Verde e fica entre as estações Vila Rica e Parque Industrial.
O ponto é atendido pelas linhas BRT10, entre o Terminal Ouro Verde e o Terminal Central, e BRT11, entre o Terminal Vida Nova e o Terminal Central.
O Corredor BRT Ouro Verde possui mais de 14 quilômetros de extensão e conecta a região do Ouro Verde ao Centro de Campinas.