Campinas e região entram em um período de calor persistente e tempo seco, com temperaturas acima da média para agosto. A Defesa Civil do Estado alerta para uma onda de calor entre esta quinta-feira (13) e a próxima quarta-feira (19), provocada por uma massa de ar quente e seco que atua sobre São Paulo.

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Na região de Campinas, as temperaturas poderão ficar entre 3°C e 5°C acima da média. A previsão da Climatempo indica que o calor deve ganhar força principalmente a partir do fim de semana e avançar pela próxima semana.

Em Campinas, a máxima prevista chega aos 33°C no domingo (16) e permanece nesse patamar na segunda (17), terça (18) e quarta-feira (19). A tendência apresentada para quinta-feira (20) também mantém os 33°C. Nesse período, não há indicação de chuva significativa.