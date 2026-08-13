13 de agosto de 2026
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CALORÃO NO INVERNO

Onda de calor deve levar Campinas aos 33°C; saiba quando

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Defesa Civil alerta para temperaturas até 5°C acima da média; previsão aponta máximas de 33°C por vários dias consecutivos em Campinas.
Defesa Civil alerta para temperaturas até 5°C acima da média; previsão aponta máximas de 33°C por vários dias consecutivos em Campinas.

Campinas e região entram em um período de calor persistente e tempo seco, com temperaturas acima da média para agosto. A Defesa Civil do Estado alerta para uma onda de calor entre esta quinta-feira (13) e a próxima quarta-feira (19), provocada por uma massa de ar quente e seco que atua sobre São Paulo.

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Na região de Campinas, as temperaturas poderão ficar entre 3°C e 5°C acima da média. A previsão da Climatempo indica que o calor deve ganhar força principalmente a partir do fim de semana e avançar pela próxima semana.

Em Campinas, a máxima prevista chega aos 33°C no domingo (16) e permanece nesse patamar na segunda (17), terça (18) e quarta-feira (19). A tendência apresentada para quinta-feira (20) também mantém os 33°C. Nesse período, não há indicação de chuva significativa.

O cenário chama atenção pela duração. Além das tardes muito quentes para esta época do ano, as temperaturas mínimas também sobem gradativamente, chegando a 20°C na quinta-feira (20).

Calor e umidade aumentam risco

A atuação da massa de ar seco também deve derrubar os índices de umidade relativa do ar. A combinação de temperaturas elevadas, baixa umidade e vegetação ressecada aumenta o risco de incêndios no interior paulista.

A Defesa Civil orienta a população a evitar qualquer tipo de queimada, não utilizar fogo para limpeza de terrenos e não descartar bitucas de cigarro em áreas de vegetação ou às margens de rodovias.

O tempo seco também exige atenção à saúde. A rápida elevação das temperaturas pode provocar ressecamento das mucosas e agravar problemas respiratórios, especialmente em crianças, idosos e pessoas com doenças pulmonares ou alergias.

A recomendação é aumentar a ingestão de água, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e manter os ambientes ventilados e, quando possível, umidificados.

Próxima semana sem chuva

A previsão disponível para Campinas aponta predomínio de sol e variação de nebulosidade, mas sem chuva entre domingo (16) e quinta-feira (20).

As máximas devem permanecer em 33°C durante todo esse período, consolidando uma sequência de dias de calor intenso em pleno inverno.

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