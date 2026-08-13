A 4ª Vara Cível de Indaiatuba determinou que uma empresa de apostas online indenize um usuário diagnosticado com ludopatia grave, transtorno caracterizado pela perda de controle sobre o comportamento de jogo. O apostador havia perdido R$ 81 mil na plataforma e receberá, além desse valor, R$ 10 mil por danos morais.

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De acordo com os autos, o autor da ação havia solicitado a autoexclusão voluntária da conta por meio do sistema Gov.br, mecanismo oficial que deveria impedir novos acessos. No entanto, mesmo após o pedido, a plataforma manteve o perfil ativo, permitindo que o usuário continuasse realizando depósitos e novas apostas.

Na decisão, o juiz Vinicius Garcia Ferraz destacou que o sistema de autoexclusão tem caráter protetivo e vinculante, especialmente voltado a pessoas com condições clínicas que afetam a autonomia. “Ao permitir que um usuário formalmente autoexcluído continuasse a realizar depósitos e apostas de grande vulto após o prazo técnico de efetivação, a ré descumpriu o dever de segurança e de Jogo Responsável que lhe é imposto”, afirmou o magistrado.