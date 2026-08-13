13 de agosto de 2026
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COMBATE AO CRIME

Operação prende dois e recupera motos furtadas na região

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ação conjunta entre GCM de Holambra e Polícia Militar terminou com dois presos e duas motocicletas recuperadas.
Ação conjunta entre GCM de Holambra e Polícia Militar terminou com dois presos e duas motocicletas recuperadas.

Uma ação conjunta entre a GCM (Guarda Civil Municipal) de Holambra e a Polícia Militar resultou, nesta semana, na prisão de dois homens, na recuperação de duas motocicletas furtadas e na apreensão de um terceiro veículo utilizado nos crimes.

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A operação teve início após a Polícia Militar receber informações sobre o furto de uma motocicleta Honda Sahara, ocorrido em Artur Nogueira. Segundo os dados repassados às equipes, os suspeitos estariam seguindo pela Rodovia SP-107, com destino a Holambra.

Com a rápida troca de informações entre as forças de segurança, foi montado um cerco na região. A PM conseguiu, então, localizar e prender um dos envolvidos, além de recuperar a Honda Sahara furtada.

Paralelamente, o setor de monitoramento da GCM de Holambra identificou uma Honda CG deixando o bairro Vila Nova e acessando novamente a SP-107, agora no sentido Artur Nogueira. As características do condutor e suas vestimentas foram imediatamente repassadas às equipes em campo.

Já nas proximidades do distrito conhecido como Bairrinho, agentes da GCM de Holambra avistaram um homem a pé com as mesmas descrições repassadas. Durante a abordagem, o suspeito confessou participação nos furtos e indicou onde havia escondido a motocicleta usada na ação criminosa.

Ele também revelou o paradeiro de uma Honda Bros, que havia sido furtada em Holambra por volta das 11h40 do mesmo dia. O veículo foi localizado e recuperado pelas equipes.

Os detidos e os veículos recuperados foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil, onde permanecem à disposição da Justiça para os procedimentos legais.

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