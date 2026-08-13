Uma ação conjunta entre a GCM (Guarda Civil Municipal) de Holambra e a Polícia Militar resultou, nesta semana, na prisão de dois homens, na recuperação de duas motocicletas furtadas e na apreensão de um terceiro veículo utilizado nos crimes.

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A operação teve início após a Polícia Militar receber informações sobre o furto de uma motocicleta Honda Sahara, ocorrido em Artur Nogueira. Segundo os dados repassados às equipes, os suspeitos estariam seguindo pela Rodovia SP-107, com destino a Holambra.

Com a rápida troca de informações entre as forças de segurança, foi montado um cerco na região. A PM conseguiu, então, localizar e prender um dos envolvidos, além de recuperar a Honda Sahara furtada.