Um adolescente foi apreendido na quarta-feira (12) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, durante uma operação da Guarda Municipal de Jaguariúna. A ação ocorreu em uma área já mapeada pela corporação como ponto de venda de entorpecentes.
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Segundo o boletim de ocorrência, os agentes realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o jovem saindo de uma residência previamente identificada como local de comercialização de drogas. Ele pilotava uma motocicleta elétrica e foi abordado na Rua Alagoas.
Com o adolescente, os guardas encontraram dois pinos de cocaína. Durante a abordagem, o suspeito teria confessado a existência de mais entorpecentes no imóvel de onde havia saído e indicou aos agentes os pontos exatos onde as drogas estavam escondidas.
No interior da casa, as equipes localizaram:
- um pacote com drogas no relógio de luz;
- uma sacola branca contendo entorpecentes na cozinha;
- porções de drogas armazenadas em um baú azul.
Ao todo, foram apreendidos:
- 339 pinos de cocaína;
- 20 porções de uma substância identificada como “dry” (haxixe);
- 68 porções de maconha.
Diante dos fatos, o adolescente foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Jaguariúna, onde o caso foi registrado como ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Ele permanece à disposição da Justiça.