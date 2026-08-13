Um adolescente foi apreendido na quarta-feira (12) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, durante uma operação da Guarda Municipal de Jaguariúna. A ação ocorreu em uma área já mapeada pela corporação como ponto de venda de entorpecentes.

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Segundo o boletim de ocorrência, os agentes realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o jovem saindo de uma residência previamente identificada como local de comercialização de drogas. Ele pilotava uma motocicleta elétrica e foi abordado na Rua Alagoas.

Com o adolescente, os guardas encontraram dois pinos de cocaína. Durante a abordagem, o suspeito teria confessado a existência de mais entorpecentes no imóvel de onde havia saído e indicou aos agentes os pontos exatos onde as drogas estavam escondidas.