13 de agosto de 2026
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JAGUARIÚNA

Adolescente é apreendido com mais de 400 porções de drogas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GCM
Segundo o boletim de ocorrência, os agentes realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o jovem saindo de uma residência previamente identificada como local de comercialização de drogas.
Segundo o boletim de ocorrência, os agentes realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o jovem saindo de uma residência previamente identificada como local de comercialização de drogas.

Um adolescente foi apreendido na quarta-feira (12) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, durante uma operação da Guarda Municipal de Jaguariúna. A ação ocorreu em uma área já mapeada pela corporação como ponto de venda de entorpecentes.

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Segundo o boletim de ocorrência, os agentes realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o jovem saindo de uma residência previamente identificada como local de comercialização de drogas. Ele pilotava uma motocicleta elétrica e foi abordado na Rua Alagoas.

Com o adolescente, os guardas encontraram dois pinos de cocaína. Durante a abordagem, o suspeito teria confessado a existência de mais entorpecentes no imóvel de onde havia saído e indicou aos agentes os pontos exatos onde as drogas estavam escondidas.

No interior da casa, as equipes localizaram:

  • um pacote com drogas no relógio de luz;
  • uma sacola branca contendo entorpecentes na cozinha;
  • porções de drogas armazenadas em um baú azul.

Ao todo, foram apreendidos:

  • 339 pinos de cocaína;
  • 20 porções de uma substância identificada como “dry” (haxixe);
  • 68 porções de maconha.

Diante dos fatos, o adolescente foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Jaguariúna, onde o caso foi registrado como ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Ele permanece à disposição da Justiça.

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