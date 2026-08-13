A Polícia Civil finalizou as investigações sobre a morte de Bernardo de Lima Mendes, de apenas 3 anos, vítima de uma picada de escorpião ocorrida em março deste ano, no município de Conchal. O inquérito apontou falhas no atendimento médico prestado ao menino e resultou no indiciamento do médico responsável por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

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De acordo com as apurações, o profissional manteve a criança em observação e não providenciou imediatamente a transferência para uma unidade de referência no tratamento de acidentes com escorpiões. O Hospital de Araras, cidade vizinha, era uma das possíveis unidades para onde o paciente poderia ser encaminhado.

A polícia constatou ainda que o médico não acionou diretamente o hospital de destino nem o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para agilizar o transporte. Segundo a investigação, a demora contribuiu para a deterioração do quadro clínico da criança, que se tornou irreversível.