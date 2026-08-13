Um homem de 46 anos foi preso suspeito de violência doméstica no Jardim Victória, em Hortolândia. A Polícia Militar foi acionada via 190 após denúncia de que o indivíduo estaria armado com uma faca e ameaçando a esposa, de 40 anos, e os filhos do casal.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o marido exigia dinheiro para comprar drogas. Diante da recusa, ele passou a revirar os cômodos da casa e a proferir ameaças, o que levou a mulher a se trancar em um quarto com medo de sofrer agressões físicas.

Os agentes realizaram a abordagem e detiveram o suspeito no local. Ele foi encaminhado ao Plantão Policial de Sumaré, onde a autoridade competente determinou a lavratura do boletim de ocorrência. O homem permanece preso à disposição da Justiça.