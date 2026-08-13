A PM (Polícia Militar) prendeu dois homens suspeitos de adulterar e falsificar bebidas alcoólicas no bairro Santa Luzia, em Mogi Mirim. A ação ocorreu após denúncias anônimas apontarem que uma caminhonete estaria envolvida na atividade criminosa na região.
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Durante patrulhamento, os agentes localizaram o veículo com as características informadas e abordaram o condutor. No momento da abordagem, os policiais viram um homem saindo de uma residência carregando uma caixa com garrafas que aparentavam ser de vodka. Ao notar a presença da viatura, ele deixou o material no chão e retornou para o imóvel. Minutos depois, saiu novamente e foi abordado.
Com autorização dos moradores, os militares entraram no local e, para garantir a segurança de todos, imobilizaram um cão da raça pitbull que estava no quintal. Durante as buscas, um dos abordados confessou que utilizava um cômodo nos fundos da casa para produzir e engarrafar bebidas falsificadas.
No local, a equipe encontrou tonéis com líquidos, garrafas cheias de uísque, vodka e gin prontas para venda, além de grande quantidade de garrafas vazias, rótulos, tampas, corantes, essências e outros materiais usados no processo de adulteração. Foram apreendidos ainda adesivos, divisórias de caixas, funis, esmerilhadeiras, soprador térmico, prensa e pinos para garrafas.
A perícia técnica foi acionada e recolheu amostras dos produtos para análise. Todo o material foi lacrado e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde os dois envolvidos permaneceram presos. Eles responderão pelos crimes de falsificação e adulteração de bebidas, previstos na legislação brasileira.