A PM (Polícia Militar) prendeu dois homens suspeitos de adulterar e falsificar bebidas alcoólicas no bairro Santa Luzia, em Mogi Mirim. A ação ocorreu após denúncias anônimas apontarem que uma caminhonete estaria envolvida na atividade criminosa na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante patrulhamento, os agentes localizaram o veículo com as características informadas e abordaram o condutor. No momento da abordagem, os policiais viram um homem saindo de uma residência carregando uma caixa com garrafas que aparentavam ser de vodka. Ao notar a presença da viatura, ele deixou o material no chão e retornou para o imóvel. Minutos depois, saiu novamente e foi abordado.

Com autorização dos moradores, os militares entraram no local e, para garantir a segurança de todos, imobilizaram um cão da raça pitbull que estava no quintal. Durante as buscas, um dos abordados confessou que utilizava um cômodo nos fundos da casa para produzir e engarrafar bebidas falsificadas.