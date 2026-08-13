A quinta-feira (13) será marcada por predomínio de sol e céu parcialmente nublado na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Embora o dia comece com tempo firme, há possibilidade de pancadas rápidas e isoladas de chuva durante a tarde, especialmente nos municípios localizados a leste de Campinas, próximos ao Circuito das Águas Paulista.

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De acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), esse cenário é explicado pela interação do escoamento atmosférico com o relevo da região, o que favorece o desenvolvimento pontual de nuvens carregadas. Apesar disso, não há riscos associados identificados para a área.

As temperaturas devem variar entre 19°C e 31°C ao longo do dia, com a umidade relativa do ar atingindo valores mínimos próximos de 30% no período da tarde, índice que já requer atenção para hidratação e cuidados com a saúde.