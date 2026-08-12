12 de agosto de 2026
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ALERTA DE QUEIMADAS

Fim de semana terá alerta máximo para queimadas em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Risco sobe gradualmente e chega ao nível de emergência no sábado e domingo; Defesa Civil reforça orientação contra uso do fogo.
Risco sobe gradualmente e chega ao nível de emergência no sábado e domingo; Defesa Civil reforça orientação contra uso do fogo.

Campinas entrou nesta quarta-feira (12) em um período de aumento do risco de incêndios em vegetação, que deve atingir o nível de emergência no fim de semana.

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Segundo a Defesa Civil, o risco começa baixo nesta quarta, sobe para nível de alerta na quinta (13) e sexta-feira (14) e chega ao patamar de emergência no sábado (15) e domingo (16).

A combinação de tempo seco, elevação das temperaturas e queda da umidade relativa do ar favorece o ressecamento da vegetação e aumenta a possibilidade de propagação rápida das chamas.

A Defesa Civil reforça que é proibido colocar fogo em mato, lixo, folhas e restos de poda, além de fazer fogueiras em áreas de vegetação. A prática pode resultar em sanções administrativas e criminais.

Nesta terça-feira (11), equipes distribuíram 200 folhetos educativos em Sousas e orientaram moradores sobre os riscos durante o período de estiagem.

Sem chuva e temperaturas em alta

Segundo o Cepagri da Unicamp, esta quinta-feira terá tempo estável, predomínio de sol e ausência de chuva, com temperaturas entre 15°C e 28°C.

A tendência é de aumento gradual das temperaturas e redução da umidade, ampliando as condições favoráveis aos incêndios.

A orientação também vale para fogueiras pequenas e descarte de bitucas de cigarro. Uma única faísca pode iniciar um incêndio em áreas de vegetação seca.

Estrutura de prevenção foi reforçada

A Prefeitura informa que ampliou a estrutura para prevenção e resposta a incêndios. Entre as medidas está um reservatório de 20 mil litros de água de reúso na Mata de Santa Genebra.

A Defesa Civil também passou a contar com um novo drone para monitoramento de áreas de difícil acesso e mantém ações de capacitação de moradores por meio das Equipes Comunitárias de Resposta a Emergências Climáticas.

Em caso de incêndio, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

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