Campinas entrou nesta quarta-feira (12) em um período de aumento do risco de incêndios em vegetação, que deve atingir o nível de emergência no fim de semana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Defesa Civil, o risco começa baixo nesta quarta, sobe para nível de alerta na quinta (13) e sexta-feira (14) e chega ao patamar de emergência no sábado (15) e domingo (16).

A combinação de tempo seco, elevação das temperaturas e queda da umidade relativa do ar favorece o ressecamento da vegetação e aumenta a possibilidade de propagação rápida das chamas.