Campinas entrou nesta quarta-feira (12) em um período de aumento do risco de incêndios em vegetação, que deve atingir o nível de emergência no fim de semana.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo a Defesa Civil, o risco começa baixo nesta quarta, sobe para nível de alerta na quinta (13) e sexta-feira (14) e chega ao patamar de emergência no sábado (15) e domingo (16).
A combinação de tempo seco, elevação das temperaturas e queda da umidade relativa do ar favorece o ressecamento da vegetação e aumenta a possibilidade de propagação rápida das chamas.
A Defesa Civil reforça que é proibido colocar fogo em mato, lixo, folhas e restos de poda, além de fazer fogueiras em áreas de vegetação. A prática pode resultar em sanções administrativas e criminais.
Nesta terça-feira (11), equipes distribuíram 200 folhetos educativos em Sousas e orientaram moradores sobre os riscos durante o período de estiagem.
Sem chuva e temperaturas em alta
Segundo o Cepagri da Unicamp, esta quinta-feira terá tempo estável, predomínio de sol e ausência de chuva, com temperaturas entre 15°C e 28°C.
A tendência é de aumento gradual das temperaturas e redução da umidade, ampliando as condições favoráveis aos incêndios.
A orientação também vale para fogueiras pequenas e descarte de bitucas de cigarro. Uma única faísca pode iniciar um incêndio em áreas de vegetação seca.
Estrutura de prevenção foi reforçada
A Prefeitura informa que ampliou a estrutura para prevenção e resposta a incêndios. Entre as medidas está um reservatório de 20 mil litros de água de reúso na Mata de Santa Genebra.
A Defesa Civil também passou a contar com um novo drone para monitoramento de áreas de difícil acesso e mantém ações de capacitação de moradores por meio das Equipes Comunitárias de Resposta a Emergências Climáticas.
Em caso de incêndio, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.