Uma carreta carregada com milho tombou na madrugada desta quarta-feira (12) na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana, e provocou mais de seis quilômetros de congestionamento no sentido sul.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O acidente aconteceu por volta das 3h05, no km 130. Segundo informações da concessionária AutoBAn e da Artesp, o motorista perdeu o controle da direção e a carreta acabou tombando.

Parte da carga de milho se espalhou pela pista, e o veículo ficou inicialmente imobilizado entre o acostamento e as faixas 2 e 3.