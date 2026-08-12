Uma carreta carregada com milho tombou na madrugada desta quarta-feira (12) na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana, e provocou mais de seis quilômetros de congestionamento no sentido sul.
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O acidente aconteceu por volta das 3h05, no km 130. Segundo informações da concessionária AutoBAn e da Artesp, o motorista perdeu o controle da direção e a carreta acabou tombando.
Parte da carga de milho se espalhou pela pista, e o veículo ficou inicialmente imobilizado entre o acostamento e as faixas 2 e 3.
O motorista sofreu ferimentos moderados.
Durante o atendimento, todas as faixas e o acostamento chegaram a ser interditados entre 4h15 e 5h17. Depois, parte da pista foi liberada, mas a faixa 3 e o acostamento continuaram bloqueados para os trabalhos de limpeza e remoção.
Por volta das 9h, equipes ainda retiravam o milho espalhado na rodovia. A concessionária também iniciou operação em comboio para concluir o destombamento e liberar a pista.
O congestionamento chegou a 6,1 quilômetros, entre os km 136 e 129,9.
O destombamento da carreta foi concluído por volta das 9h48, mas os trabalhos de limpeza ainda prosseguiam na última atualização.