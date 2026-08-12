12 de agosto de 2026
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DROGAS APREENDIDAS

Cão farejador encontra mais de 200 porções de drogas em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GM
Cão farejador da Guarda Municipal encontrou 214 porções de entorpecentes escondidas em ponto conhecido pelo tráfico.
Cão farejador da Guarda Municipal encontrou 214 porções de entorpecentes escondidas em ponto conhecido pelo tráfico.

A Guarda Municipal de Campinas apreendeu 214 porções de drogas durante uma ação na Rua Moscou.

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A localização do material ocorreu durante patrulhamento da equipe do Canil em uma área apontada pela corporação como ponto conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes.

Durante a varredura, o cão farejador K9 Swat indicou uma bolsa onde estavam escondidas as drogas e uma quantia em dinheiro.

Foram apreendidas 143 porções de maconha, 52 de cocaína e 19 de haxixe.

Nenhuma pessoa foi presa durante a ocorrência.

Todo o material foi encaminhado ao 4º Distrito Policial de Campinas, onde a apreensão foi registrada e serão adotadas as medidas de investigação.

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