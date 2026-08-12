A Guarda Municipal de Campinas apreendeu 214 porções de drogas durante uma ação na Rua Moscou.
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A localização do material ocorreu durante patrulhamento da equipe do Canil em uma área apontada pela corporação como ponto conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes.
Durante a varredura, o cão farejador K9 Swat indicou uma bolsa onde estavam escondidas as drogas e uma quantia em dinheiro.
Foram apreendidas 143 porções de maconha, 52 de cocaína e 19 de haxixe.
Nenhuma pessoa foi presa durante a ocorrência.
Todo o material foi encaminhado ao 4º Distrito Policial de Campinas, onde a apreensão foi registrada e serão adotadas as medidas de investigação.