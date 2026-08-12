A Prefeitura de Campinas lançou nesta terça-feira (11) a segunda etapa do Programa Concilia, voltado à regularização de débitos inscritos na Dívida Ativa do município.

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A nova fase permite descontos de até 85% sobre juros e multas, além de parcelamento em até 60 vezes, dependendo do perfil do contribuinte e do valor da dívida.

Segundo a Prefeitura, cerca de R$ 4,8 bilhões em débitos estão aptos a entrar na negociação. Na primeira etapa do programa, o município informou ter arrecadado R$ 130 milhões.