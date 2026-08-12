A Prefeitura de Campinas lançou nesta terça-feira (11) a segunda etapa do Programa Concilia, voltado à regularização de débitos inscritos na Dívida Ativa do município.
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A nova fase permite descontos de até 85% sobre juros e multas, além de parcelamento em até 60 vezes, dependendo do perfil do contribuinte e do valor da dívida.
Segundo a Prefeitura, cerca de R$ 4,8 bilhões em débitos estão aptos a entrar na negociação. Na primeira etapa do programa, o município informou ter arrecadado R$ 130 milhões.
A maior parte das dívidas envolve IPTU, mas o programa também alcança outros débitos inscritos em Dívida Ativa.
Dois modelos de negociação
O primeiro edital será aberto para pessoas físicas e jurídicas, sem limite de valor para adesão.
Nesse caso, após o recálculo do débito pela Taxa Selic, o desconto poderá chegar a 75% sobre juros e multas, com parcelamento em até 30 vezes.
Já o segundo edital será destinado exclusivamente a pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte.
Para esse grupo, poderão ser negociadas dívidas de até R$ 11.574,73 por inscrição, com limite total de R$ 64.833,78 por contribuinte.
Nessa modalidade, o desconto poderá chegar a 85% sobre juros e multas, e o parcelamento poderá ser feito em até 60 vezes.
Dívida de R$ 104 mil pode cair para R$ 31 mil
Durante o lançamento, a Prefeitura apresentou como exemplo uma dívida vencida em 2015.
O valor original era de R$ 24.483,65, mas chegou a R$ 104.134,12 com juros e multas.
Com o recálculo e as condições do Concilia para pagamento à vista, o valor cairia para R$ 31.745,36.
Adesão começa em setembro
Os dois editais serão publicados no Diário Oficial desta quinta-feira (13).
A adesão será feita de forma eletrônica, pelo Ambiente Exclusivo da Prefeitura, a partir da segunda quinzena de setembro.
Também nesta quinta-feira entra no ar um hotsite específico do programa, com editais, perguntas e respostas e orientações para os contribuintes.
O Concilia também permitirá acordos em casos de discussão judicial sobre o valor venal de imóveis. Quando já houver decisão reconhecendo que o valor correto do débito é menor que o cobrado originalmente, esse montante poderá servir como base para a negociação.