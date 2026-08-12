Hortolândia passou a exigir novos dispositivos de segurança em piscinas de uso coletivo para reduzir o risco de acidentes provocados por sistemas de sucção. A Lei nº 4.654/2026, chamada de Lei Manuela, foi sancionada pelo prefeito Zezé Gomes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A legislação foi criada após a morte de Manuela Cotrin Carósio, que sofreu um acidente em uma piscina de um resort de Campinas em novembro de 2024. A menina tinha 9 anos quando o cabelo ficou preso em um dispositivo de sucção. Ela foi socorrida e permaneceu internada por 11 dias, mas morreu no dia em que completaria 10 anos.

A proposta que deu origem à lei foi apresentada pelo vereador Nei Prazeres.

O que passa a ser exigido