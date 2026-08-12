12 de agosto de 2026
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PRISÃO POR TRÁFICO

PM prende homem por tráfico na Vila Padre Manoel da Nóbrega

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Drogas foram encontradas durante varredura na Rua Curiango; segundo a PM, suspeito admitiu que o material era dele e seria vendido.
Drogas foram encontradas durante varredura na Rua Curiango; segundo a PM, suspeito admitiu que o material era dele e seria vendido.

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na Vila Padre Manoel da Nóbrega, em Campinas.

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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a abordagem ocorreu durante patrulhamento pela Rua Curiango.

Na revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado com o suspeito. Durante uma varredura nas proximidades, porém, os policiais localizaram uma quantidade de drogas.

De acordo com a corporação, o homem afirmou que o material lhe pertencia e que realizava a venda dos entorpecentes.

Ele foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde a ocorrência foi apresentada.

O suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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