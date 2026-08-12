A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na Vila Padre Manoel da Nóbrega, em Campinas.
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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a abordagem ocorreu durante patrulhamento pela Rua Curiango.
Na revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado com o suspeito. Durante uma varredura nas proximidades, porém, os policiais localizaram uma quantidade de drogas.
De acordo com a corporação, o homem afirmou que o material lhe pertencia e que realizava a venda dos entorpecentes.
Ele foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde a ocorrência foi apresentada.
O suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.