A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na Vila Padre Manoel da Nóbrega, em Campinas.

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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a abordagem ocorreu durante patrulhamento pela Rua Curiango.

Na revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado com o suspeito. Durante uma varredura nas proximidades, porém, os policiais localizaram uma quantidade de drogas.