A Polícia Militar prendeu um suspeito de envolvimento no roubo de um caminhão e recuperou uma carga avaliada em aproximadamente R$ 35 mil em Campinas.

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A ocorrência foi registrada durante patrulhamento da Força Tática do 47º Batalhão na região do Campo Belo.

Segundo a PM, um transeunte informou às equipes sobre um roubo de caminhão em andamento e repassou características dos envolvidos e do veículo.