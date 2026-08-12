A Polícia Militar prendeu um suspeito de envolvimento no roubo de um caminhão e recuperou uma carga avaliada em aproximadamente R$ 35 mil em Campinas.
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A ocorrência foi registrada durante patrulhamento da Força Tática do 47º Batalhão na região do Campo Belo.
Segundo a PM, um transeunte informou às equipes sobre um roubo de caminhão em andamento e repassou características dos envolvidos e do veículo.
Durante as buscas, os policiais abordaram um homem com características semelhantes às informadas, na Rua Professor Estevan Guedes. Ao mesmo tempo, outras equipes localizaram o caminhão e as vítimas.
Os trabalhadores relataram que foram obrigados a descarregar mercadorias das Casas Bahia em um terreno. A carga foi encontrada na Rua Dois, no Jardim São Jorge.
Segundo a corporação, todo o material foi recuperado, com valor estimado em R$ 35 mil.
O suspeito foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde permaneceu à disposição da Justiça.