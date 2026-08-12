12 de agosto de 2026
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CARGA RECUPERADA

PM prende suspeito e recupera carga de R$ 35 mil em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/47º BPM/I
Força Tática prendeu um suspeito, localizou as vítimas e recuperou mercadorias das Casas Bahia avaliadas em cerca de R$ 35 mil.
Força Tática prendeu um suspeito, localizou as vítimas e recuperou mercadorias das Casas Bahia avaliadas em cerca de R$ 35 mil.

A Polícia Militar prendeu um suspeito de envolvimento no roubo de um caminhão e recuperou uma carga avaliada em aproximadamente R$ 35 mil em Campinas.

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A ocorrência foi registrada durante patrulhamento da Força Tática do 47º Batalhão na região do Campo Belo.

Segundo a PM, um transeunte informou às equipes sobre um roubo de caminhão em andamento e repassou características dos envolvidos e do veículo.

Durante as buscas, os policiais abordaram um homem com características semelhantes às informadas, na Rua Professor Estevan Guedes. Ao mesmo tempo, outras equipes localizaram o caminhão e as vítimas.

Os trabalhadores relataram que foram obrigados a descarregar mercadorias das Casas Bahia em um terreno. A carga foi encontrada na Rua Dois, no Jardim São Jorge.

Segundo a corporação, todo o material foi recuperado, com valor estimado em R$ 35 mil.

O suspeito foi encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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