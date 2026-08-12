12 de agosto de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Suspeito é preso por usar bag de delivery para vender drogas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/DEIC
Investigado usava motocicleta e bag de entregador para distribuir drogas em Valinhos, Vinhedo e Campinas, segundo a Polícia Civil.
Investigado usava motocicleta e bag de entregador para distribuir drogas em Valinhos, Vinhedo e Campinas, segundo a Polícia Civil.

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta terça-feira (11), um homem suspeito de distribuir drogas em Valinhos, Vinhedo e Campinas usando uma motocicleta e uma bag de entregador por aplicativo.

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A prisão foi realizada por investigadores da 2ª Dise/Deic de Campinas, após diligências que apontaram que o suspeito atuava como distribuidor para grupos específicos de clientes.

Segundo a investigação, cada entrega tinha valor mínimo de R$ 250. O homem foi abordado na Rua Antônio Matiazzo, em Valinhos.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram um fragmento de “ice”, R$ 75 em dinheiro e uma pequena faca com resíduos que aparentavam ser de droga.

Na sequência, de acordo com a Polícia Civil, o investigado autorizou a entrada dos agentes em sua residência.

No quarto, dentro de uma sapateira, foram localizados mais três fragmentos de “ice”, maconha, uma balança e R$ 707 em dinheiro.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 430 gramas de “ice”, 300 gramas de maconha e R$ 782 em espécie.

A polícia também recolheu uma pistola de airsoft, o telefone celular do investigado e a motocicleta que, segundo a investigação, era utilizada nas entregas.

O suspeito já possuía antecedentes por tráfico de drogas. Conforme a Polícia Civil, ele admitiu que comercializava entorpecentes para grupos fechados, mas afirmou que havia interrompido a atividade após a companheira engravidar e que as drogas apreendidas seriam remanescentes desse período.

O homem foi levado à sede da 2ª Dise/Deic e permaneceu preso por tráfico de drogas.

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