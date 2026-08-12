A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta terça-feira (11), um homem suspeito de distribuir drogas em Valinhos, Vinhedo e Campinas usando uma motocicleta e uma bag de entregador por aplicativo.

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A prisão foi realizada por investigadores da 2ª Dise/Deic de Campinas, após diligências que apontaram que o suspeito atuava como distribuidor para grupos específicos de clientes.

Segundo a investigação, cada entrega tinha valor mínimo de R$ 250. O homem foi abordado na Rua Antônio Matiazzo, em Valinhos.