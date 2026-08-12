Um motorista foi preso em flagrante nesta terça-feira (11) durante uma fiscalização no Anel Viário Magalhães Teixeira (SP-0830, no acesso à Rodovia Dom Pedro I, em Campinas, por suspeita de crime ambiental.

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Segundo a Polícia Civil, a equipe da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Deic de Campinas, encontrou no veículo uma carga de produto químico classificado como resíduo perigoso, identificado como “Xilol Recuperado 4913 Base”.

Durante a vistoria, os policiais constataram que o material estava armazenado em embalagens reutilizadas que traziam advertência expressa do fabricante contra o reaproveitamento.