Um motorista foi preso em flagrante nesta terça-feira (11) durante uma fiscalização no Anel Viário Magalhães Teixeira (SP-0830, no acesso à Rodovia Dom Pedro I, em Campinas, por suspeita de crime ambiental.
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Segundo a Polícia Civil, a equipe da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Deic de Campinas, encontrou no veículo uma carga de produto químico classificado como resíduo perigoso, identificado como “Xilol Recuperado 4913 Base”.
Durante a vistoria, os policiais constataram que o material estava armazenado em embalagens reutilizadas que traziam advertência expressa do fabricante contra o reaproveitamento.
A irregularidade chamou atenção também porque o motorista possuía Curso Especializado de Transporte de Produtos Perigosos (CETPP), o que, segundo a investigação, indica conhecimento técnico sobre as exigências para esse tipo de carga.
Diante da situação, a prisão em flagrante foi ratificada com base no artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais, que trata do transporte, armazenamento ou utilização de substância perigosa em desacordo com as normas legais e regulamentares.
A perícia foi acionada para examinar a carga e as embalagens utilizadas no transporte.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer a origem, o destino e as circunstâncias do transporte do produto químico.