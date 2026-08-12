A quarta-feira (12) começa com frio leve em Campinas e região, mas já marca o início de uma recuperação gradual das temperaturas.

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A mínima prevista é de 13°C, com sensação térmica semelhante, enquanto a máxima deve alcançar 25°C durante a tarde.

Depois de uma terça-feira mais fria, o dia terá períodos de sol entre muitas nuvens e sensação mais agradável nas horas mais quentes.