12 de agosto de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Campinas tem manhã fria, mas tarde chega aos 25°C

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Quarta-feira começa com 13°C, mas máxima chega aos 25°C; vento perde força e não há previsão de chuva.
Quarta-feira começa com 13°C, mas máxima chega aos 25°C; vento perde força e não há previsão de chuva.

A quarta-feira (12) começa com frio leve em Campinas e região, mas já marca o início de uma recuperação gradual das temperaturas.

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A mínima prevista é de 13°C, com sensação térmica semelhante, enquanto a máxima deve alcançar 25°C durante a tarde.

Depois de uma terça-feira mais fria, o dia terá períodos de sol entre muitas nuvens e sensação mais agradável nas horas mais quentes.

O vento também perde intensidade em comparação com os últimos dias, embora ainda possam ocorrer rajadas de até 27 km/h.

Não há previsão de chuva.

A umidade relativa do ar permanece elevada, com mínima em torno de 67%, afastando o cenário de tempo muito seco registrado em outros momentos do inverno.

A tendência para os próximos dias é de elevação gradual das temperaturas, com redução do frio mais intenso que marcou o início da semana.

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