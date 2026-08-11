11 de agosto de 2026
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ALERTA NA SAÚDE

Campinas confirma mais duas mortes por gripe em 2026

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Cidade chegou a 27 mortes e 324 casos de SRAG por influenza em 2026; novas vítimas tinham comorbidades e não estavam vacinadas.
Cidade chegou a 27 mortes e 324 casos de SRAG por influenza em 2026; novas vítimas tinham comorbidades e não estavam vacinadas.

A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais duas mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave causada pelo vírus da gripe. Com a atualização, o município soma 324 casos e 27 óbitos por influenza em 2026.

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As novas vítimas eram duas mulheres, de 93 e 65 anos, ambas com doenças preexistentes e sem registro de vacinação contra a gripe.

A mulher de 93 anos morreu em 2 de julho. Já a paciente de 65 anos morreu em 1º de agosto.

A Secretaria reforçou a importância da imunização. A vacina está disponível para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade nos 69 centros de saúde de Campinas, sem necessidade de agendamento.

Neste ano, o imunizante protege contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B.

Cobertura baixa entre idosos e crianças

Desde o início da campanha, em 28 de março, Campinas aplicou 337.480 doses da vacina contra a gripe até 4 de agosto.

Entre os públicos prioritários, foram administradas 167.315 doses.

A cobertura entre os idosos está em 56,75%, com 126.944 doses aplicadas. Entre crianças de seis meses a menores de seis anos, o índice é de 49,66%, com 33.931 doses.

As gestantes apresentam a maior cobertura entre os três grupos, com 74,89%, após 6.440 aplicações.

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