A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais duas mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave causada pelo vírus da gripe. Com a atualização, o município soma 324 casos e 27 óbitos por influenza em 2026.
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As novas vítimas eram duas mulheres, de 93 e 65 anos, ambas com doenças preexistentes e sem registro de vacinação contra a gripe.
A mulher de 93 anos morreu em 2 de julho. Já a paciente de 65 anos morreu em 1º de agosto.
A Secretaria reforçou a importância da imunização. A vacina está disponível para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade nos 69 centros de saúde de Campinas, sem necessidade de agendamento.
Neste ano, o imunizante protege contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B.
Cobertura baixa entre idosos e crianças
Desde o início da campanha, em 28 de março, Campinas aplicou 337.480 doses da vacina contra a gripe até 4 de agosto.
Entre os públicos prioritários, foram administradas 167.315 doses.
A cobertura entre os idosos está em 56,75%, com 126.944 doses aplicadas. Entre crianças de seis meses a menores de seis anos, o índice é de 49,66%, com 33.931 doses.
As gestantes apresentam a maior cobertura entre os três grupos, com 74,89%, após 6.440 aplicações.