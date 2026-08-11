A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais duas mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave causada pelo vírus da gripe. Com a atualização, o município soma 324 casos e 27 óbitos por influenza em 2026.

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As novas vítimas eram duas mulheres, de 93 e 65 anos, ambas com doenças preexistentes e sem registro de vacinação contra a gripe.

A mulher de 93 anos morreu em 2 de julho. Já a paciente de 65 anos morreu em 1º de agosto.