A Prefeitura de Campinas começou nesta terça-feira (11) a instalação de 1,5 mil aparelhos de ar-condicionado nas 42 escolas municipais de ensino fundamental da cidade. O investimento previsto é de R$ 4,8 milhões, e a expectativa é concluir o trabalho até o fim deste ano.

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A climatização deve beneficiar cerca de 21,7 mil alunos e profissionais. Além das salas de aula, os equipamentos serão colocados em laboratórios, bibliotecas e setores administrativos.

A primeira unidade atendida foi a Emef/EJA Professora Maria de Fátima Faria Área, no Jardim das Bandeiras. A escola, que reúne cerca de 300 estudantes em três períodos, recebeu seis aparelhos.