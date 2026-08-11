A Prefeitura de Campinas começou nesta terça-feira (11) a instalação de 1,5 mil aparelhos de ar-condicionado nas 42 escolas municipais de ensino fundamental da cidade. O investimento previsto é de R$ 4,8 milhões, e a expectativa é concluir o trabalho até o fim deste ano.
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A climatização deve beneficiar cerca de 21,7 mil alunos e profissionais. Além das salas de aula, os equipamentos serão colocados em laboratórios, bibliotecas e setores administrativos.
A primeira unidade atendida foi a Emef/EJA Professora Maria de Fátima Faria Área, no Jardim das Bandeiras. A escola, que reúne cerca de 300 estudantes em três períodos, recebeu seis aparelhos.
A rede municipal conta atualmente com 18.478 alunos do ensino fundamental e 1.926 servidores nas Emefs. Outros 1.380 estudantes frequentam os anos finais da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 21 unidades.
Aparelhos terão três potências
Os equipamentos adquiridos têm capacidades de 18 mil, 24 mil e 30 mil BTU/h, de acordo com as características dos ambientes onde serão instalados. A Secretaria de Educação aderiu a uma ata de registro de preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para realizar a aquisição.
A climatização integra um conjunto de medidas da Prefeitura voltado à adaptação das unidades escolares às ondas de calor e outros eventos climáticos extremos.
“É fundamental dar condições adequadas para que os nossos alunos do ensino fundamental tenham condições de aprender e melhorar o desempenho escolar”, afirmou o prefeito Dário Saadi.
Segundo a secretária de Educação, Patrícia Adolf Lutz, a medida busca reduzir a interferência das temperaturas externas no cotidiano das escolas e melhorar as condições de estudo e trabalho.
Telhados de outras 50 escolas
Além dos aparelhos de ar-condicionado, a Secretaria de Educação planeja substituir os telhados de mais 50 escolas municipais. As novas coberturas terão maior isolamento térmico e acústico e, segundo a Prefeitura, poderão reduzir em até 6°C a sensação térmica nos ambientes.
Desde 2024, o município afirma ter destinado pelo menos R$ 66 milhões para reformas e melhorias em 36 escolas, incluindo intervenções em telhados, instalações elétricas, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e pinturas.