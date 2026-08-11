A Emdec vai interditar um trecho da Rua 14 de Dezembro, no Centro de Campinas, nesta terça-feira (11) para a realização de um reparo em vazamento de água.

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O bloqueio ocorrerá das 8h30 às 12h, na altura do número 59, entre as ruas Dr. Quirino e Sacramento.

O serviço será executado pela Sanasa.