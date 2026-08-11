11 de agosto de 2026
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TRÂNSITO

Vazamento interdita rua no Centro de Campinas nesta terça

Por Flávio Paradella | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Rua 14 de Dezembro será bloqueada nesta terça-feira para reparo da Sanasa; desvio passa por Dr. Quirino e Benjamin Constant.
Rua 14 de Dezembro será bloqueada nesta terça-feira para reparo da Sanasa; desvio passa por Dr. Quirino e Benjamin Constant.

A Emdec vai interditar um trecho da Rua 14 de Dezembro, no Centro de Campinas, nesta terça-feira (11) para a realização de um reparo em vazamento de água.

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O bloqueio ocorrerá das 8h30 às 12h, na altura do número 59, entre as ruas Dr. Quirino e Sacramento.

O serviço será executado pela Sanasa.

Durante a interdição, os motoristas deverão utilizar o desvio pelas ruas Dr. Quirino, Benjamin Constant e Sacramento.

Agentes da Mobilidade Urbana da Emdec acompanharão a circulação de veículos na região durante o período dos trabalhos.

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