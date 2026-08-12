O aumento dos casos de sarampo no Estado de São Paulo colocou Campinas em alerta para evitar a reintrodução da doença. Embora o município não registre diagnóstico positivo desde 2021, a Secretaria Municipal de Saúde ampliou as ações preventivas e reforçou a orientação para que moradores verifiquem se estão com a vacinação em dia.
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Campinas encerrou o ano passado com 98,30% de cobertura para a primeira dose da tríplice viral e 92,41% para a segunda dose. Além da campanha de multivacinação iniciada em 3 de agosto, a Saúde tem realizado reuniões com representantes de escolas e hospitais diante do cenário epidemiológico paulista.
A tríplice viral protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Pelo calendário infantil, as doses são aplicadas aos 12 e 15 meses. Quem não completou o esquema deve atualizar a vacinação de acordo com a idade: pessoas de 5 a 29 anos precisam de duas doses, com intervalo mínimo de 30 dias; dos 30 aos 59 anos, a indicação é de uma dose. Profissionais da saúde devem receber duas doses, independentemente da idade.
Duas doses garantem proteção de cerca de 97%
Segundo o Programa de Imunização de Campinas, a eficácia contra o sarampo chega a aproximadamente 97% após as duas doses. Ainda existe possibilidade de uma pessoa imunizada contrair a doença, mas esses episódios são considerados raros e, quando ocorrem, tendem a apresentar menor risco de complicações.
A proteção também não começa imediatamente depois da aplicação. O organismo leva entre 10 e 14 dias para produzir anticorpos após a primeira dose, razão pela qual a recomendação é não esperar pelo surgimento de um surto ou por uma viagem para atualizar a caderneta.
Quem perdeu a carteira de vacinação pode procurar um Centro de Saúde. A equipe verifica os registros disponíveis nos sistemas oficiais e, caso não encontre comprovação das doses, orienta a atualização conforme o calendário vigente.
Vacina está disponível sem agendamento
A tríplice viral pode ser tomada em qualquer Centro de Saúde de Campinas, sem necessidade de agendamento, independentemente do bairro onde a pessoa mora.
A vacina não é indicada para gestantes, crianças menores de seis meses, pessoas que tiveram reação alérgica grave após dose anterior e pacientes com imunossupressão grave, que precisam de avaliação individualizada.
A Secretaria de Saúde reforça que manter o esquema completo é a principal estratégia de prevenção. Na maioria dos casos, a proteção proporcionada pelas doses recomendadas é duradoura e pode permanecer por toda a vida.