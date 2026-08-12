O aumento dos casos de sarampo no Estado de São Paulo colocou Campinas em alerta para evitar a reintrodução da doença. Embora o município não registre diagnóstico positivo desde 2021, a Secretaria Municipal de Saúde ampliou as ações preventivas e reforçou a orientação para que moradores verifiquem se estão com a vacinação em dia.

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Campinas encerrou o ano passado com 98,30% de cobertura para a primeira dose da tríplice viral e 92,41% para a segunda dose. Além da campanha de multivacinação iniciada em 3 de agosto, a Saúde tem realizado reuniões com representantes de escolas e hospitais diante do cenário epidemiológico paulista.

A tríplice viral protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Pelo calendário infantil, as doses são aplicadas aos 12 e 15 meses. Quem não completou o esquema deve atualizar a vacinação de acordo com a idade: pessoas de 5 a 29 anos precisam de duas doses, com intervalo mínimo de 30 dias; dos 30 aos 59 anos, a indicação é de uma dose. Profissionais da saúde devem receber duas doses, independentemente da idade.

Duas doses garantem proteção de cerca de 97%