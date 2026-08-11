A Polícia Militar apreendeu sete máquinas caça-níqueis, 174 maços de cigarros falsificados e R$ 4.541 em dinheiro durante uma fiscalização em um estabelecimento comercial de Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ação foi realizada por equipes do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior em um bar que, segundo a corporação, já era acompanhado por suspeitas relacionadas a atividades ilícitas.

No interior do comércio, os policiais localizaram sete máquinas caça-níqueis, sendo seis em funcionamento.