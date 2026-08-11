11 de agosto de 2026
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AÇÃO POLICIAL

Bar escondia caça-níqueis e cigarros falsificados em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Polícia Militar encontrou sete máquinas caça-níqueis, 174 maços de cigarros falsificados e mais de R$ 4,5 mil em um bar.
Polícia Militar encontrou sete máquinas caça-níqueis, 174 maços de cigarros falsificados e mais de R$ 4,5 mil em um bar.

A Polícia Militar apreendeu sete máquinas caça-níqueis, 174 maços de cigarros falsificados e R$ 4.541 em dinheiro durante uma fiscalização em um estabelecimento comercial de Campinas.

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A ação foi realizada por equipes do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior em um bar que, segundo a corporação, já era acompanhado por suspeitas relacionadas a atividades ilícitas.

No interior do comércio, os policiais localizaram sete máquinas caça-níqueis, sendo seis em funcionamento.

Também foram apreendidos 174 maços de cigarros falsificados de diferentes marcas e a quantia em dinheiro.

O proprietário do estabelecimento foi detido e a ocorrência apresentada à autoridade policial para as providências cabíveis.

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