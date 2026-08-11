Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica após a Polícia Militar atender uma ocorrência em Campinas envolvendo agressões e ameaças contra a companheira.

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A equipe foi acionada pelo Copom com a informação de que uma mulher havia sido agredida dentro de casa e de que havia suspeita de que o autor pudesse estar armado.

Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram a vítima na calçada, com malas prontas e o filho pequeno no colo.