11 de agosto de 2026
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PRISÃO EM FLAGRANTE

Homem é preso após agredir e ameaçar companheira em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Mulher foi encontrada com hematomas no pescoço e relatou agressões e ameaças de morte; companheiro acabou preso.
Mulher foi encontrada com hematomas no pescoço e relatou agressões e ameaças de morte; companheiro acabou preso.

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica após a Polícia Militar atender uma ocorrência em Campinas envolvendo agressões e ameaças contra a companheira.

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A equipe foi acionada pelo Copom com a informação de que uma mulher havia sido agredida dentro de casa e de que havia suspeita de que o autor pudesse estar armado.

Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram a vítima na calçada, com malas prontas e o filho pequeno no colo.

Segundo a Polícia Militar, a mulher apresentava hematomas e escoriações no pescoço e relatou ter sido agredida fisicamente e ameaçada de morte pelo companheiro.

O homem foi localizado e abordado no imóvel. Nenhuma arma ou outro objeto ilícito foi encontrado com ele, mas, de acordo com a corporação, o suspeito admitiu que houve um desentendimento que terminou em agressões.

As partes foram encaminhadas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Após ouvir os envolvidos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.

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