Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica após a Polícia Militar atender uma ocorrência em Campinas envolvendo agressões e ameaças contra a companheira.
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A equipe foi acionada pelo Copom com a informação de que uma mulher havia sido agredida dentro de casa e de que havia suspeita de que o autor pudesse estar armado.
Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram a vítima na calçada, com malas prontas e o filho pequeno no colo.
Segundo a Polícia Militar, a mulher apresentava hematomas e escoriações no pescoço e relatou ter sido agredida fisicamente e ameaçada de morte pelo companheiro.
O homem foi localizado e abordado no imóvel. Nenhuma arma ou outro objeto ilícito foi encontrado com ele, mas, de acordo com a corporação, o suspeito admitiu que houve um desentendimento que terminou em agressões.
As partes foram encaminhadas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).
Após ouvir os envolvidos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.