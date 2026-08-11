11 de agosto de 2026
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APREENSÃO DE DROGAS

Bag de aplicativo tinha 2 kg em apreensão de dry em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Polícia Militar encontrou 2,010 kg de dry em uma bag de entregador por aplicativo durante patrulhamento no Jardim Bassoli.
Polícia Militar encontrou 2,010 kg de dry em uma bag de entregador por aplicativo durante patrulhamento no Jardim Bassoli.

A Polícia Militar apreendeu 2,010 quilos de drogas do tipo dry durante patrulhamento pela Rua José Carlos Penteado de Freitas, no Jardim Bassoli, em Campinas.

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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a equipe viu um homem entregando uma sacola preta a outro indivíduo, que correu ao perceber a aproximação da viatura.

O homem que recebeu o material foi abordado e informou trabalhar como entregador por aplicativo.

Durante a vistoria, os policiais encontraram dentro da bag amarela usada pelo entregador uma sacola com 20 porções de dry, que totalizaram 2,010 kg.

A ocorrência foi encaminhada à 2ª Delegacia Seccional de Campinas e permanecia em andamento até a última atualização.

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