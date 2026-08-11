A Polícia Militar apreendeu 2,010 quilos de drogas do tipo dry durante patrulhamento pela Rua José Carlos Penteado de Freitas, no Jardim Bassoli, em Campinas.
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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a equipe viu um homem entregando uma sacola preta a outro indivíduo, que correu ao perceber a aproximação da viatura.
O homem que recebeu o material foi abordado e informou trabalhar como entregador por aplicativo.
Durante a vistoria, os policiais encontraram dentro da bag amarela usada pelo entregador uma sacola com 20 porções de dry, que totalizaram 2,010 kg.
A ocorrência foi encaminhada à 2ª Delegacia Seccional de Campinas e permanecia em andamento até a última atualização.