Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (10), na Vila Padre Manoel da Nóbrega, em Campinas.

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Segundo a Polícia Militar, equipes do 47º Batalhão realizavam patrulhamento pela Rua Curiango quando abordaram dois indivíduos.

Durante a ocorrência, um dos homens afirmou aos policiais que estava no local comercializando drogas.