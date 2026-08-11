Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (10), na Vila Padre Manoel da Nóbrega, em Campinas.
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Segundo a Polícia Militar, equipes do 47º Batalhão realizavam patrulhamento pela Rua Curiango quando abordaram dois indivíduos.
Durante a ocorrência, um dos homens afirmou aos policiais que estava no local comercializando drogas.
Na abordagem, foram encontrados eppendorfs com substância semelhante a crack e dinheiro em espécie. A quantidade de porções e o valor apreendido não foram informados.
O suspeito foi encaminhado à autoridade policial junto com o material apreendido.
Após a análise da ocorrência, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.