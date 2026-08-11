11 de agosto de 2026
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APREENSÃO

PM recupera moto furtada e apreende adolescente em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas.
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Adolescente com mandado de apreensão por ato infracional equiparado a roubo foi localizado após fugir com moto furtada no Satélite Íris.
Adolescente com mandado de apreensão por ato infracional equiparado a roubo foi localizado após fugir com moto furtada no Satélite Íris.

A Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada e apreendeu um adolescente procurado pela Justiça na noite desta segunda-feira (10), no bairro Satélite Íris, em Campinas.

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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a equipe identificou uma Yamaha Factor 150 vermelha ocupada por dois indivíduos e tentou realizar a abordagem.

O condutor desobedeceu à ordem de parada, fugiu e abandonou a motocicleta. Ele foi localizado pelos policiais durante o acompanhamento.

Na consulta aos sistemas, os militares constataram que a moto havia sido furtada em abril deste ano.

Também foi verificado que o adolescente possuía mandado de apreensão em aberto por ato infracional equiparado ao crime de roubo.

A ocorrência foi encaminhada à 2ª Delegacia Seccional de Campinas. Após os procedimentos realizados pela autoridade policial, o adolescente permaneceu à disposição da Justiça.

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