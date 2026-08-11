A Defesa Civil de Campinas concluiu a instalação de mais uma estação meteorológica no município, desta vez no Centro de Educação Infantil Dr. Perseu Leite de Barros, na Rua Sacramento, região central.
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Com o novo equipamento, a cidade passa a contar com oito estações meteorológicas, sendo quatro instaladas neste ano, além de 20 estações pluviométricas. Ao todo, são 28 equipamentos usados para acompanhar as condições do tempo.
A nova estação é a terceira implantada em uma escola municipal em 2026. Outras unidades já haviam sido instaladas na Emefeja Oziel Alves Pereira, no Parque Oziel, e no CEI Dr. Cláudio de Souza Novaes, no Jardim Florence I.
Neste ano, também receberam estações o Museu da Imagem e do Som (MIS), no Centro, e a Mata de Santa Genebra.
Os equipamentos fazem medições automáticas e enviam os dados à Defesa Civil a cada cinco minutos. Entre as informações monitoradas estão temperatura, umidade, volume de chuva, velocidade e direção do vento, pressão atmosférica, radiação solar e concentração de dióxido de carbono.
Segundo a Prefeitura, os dados ajudam a identificar mudanças rápidas nas condições meteorológicas e a orientar decisões em situações de risco, como temporais, ondas de calor, estiagens e inundações.
A ampliação da rede faz parte do pacote de ações voltado ao enfrentamento de eventos climáticos extremos em Campinas.
A Defesa Civil também desenvolve projetos que utilizam inteligência artificial para cruzar informações das estações com dados de radar, sensores de raios e imagens de câmeras, com o objetivo de aprimorar a emissão de alertas e reduzir o tempo de resposta.