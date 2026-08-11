A Defesa Civil de Campinas concluiu a instalação de mais uma estação meteorológica no município, desta vez no Centro de Educação Infantil Dr. Perseu Leite de Barros, na Rua Sacramento, região central.

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Com o novo equipamento, a cidade passa a contar com oito estações meteorológicas, sendo quatro instaladas neste ano, além de 20 estações pluviométricas. Ao todo, são 28 equipamentos usados para acompanhar as condições do tempo.

A nova estação é a terceira implantada em uma escola municipal em 2026. Outras unidades já haviam sido instaladas na Emefeja Oziel Alves Pereira, no Parque Oziel, e no CEI Dr. Cláudio de Souza Novaes, no Jardim Florence I.