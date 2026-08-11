11 de agosto de 2026
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MONITORAMENTO

Campinas amplia rede e chega a oito estações meteorológicas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Novo equipamento foi instalado no Centro e amplia para oito o número de estações meteorológicas usadas pela Defesa Civil.
Novo equipamento foi instalado no Centro e amplia para oito o número de estações meteorológicas usadas pela Defesa Civil.

A Defesa Civil de Campinas concluiu a instalação de mais uma estação meteorológica no município, desta vez no Centro de Educação Infantil Dr. Perseu Leite de Barros, na Rua Sacramento, região central.

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Com o novo equipamento, a cidade passa a contar com oito estações meteorológicas, sendo quatro instaladas neste ano, além de 20 estações pluviométricas. Ao todo, são 28 equipamentos usados para acompanhar as condições do tempo.

A nova estação é a terceira implantada em uma escola municipal em 2026. Outras unidades já haviam sido instaladas na Emefeja Oziel Alves Pereira, no Parque Oziel, e no CEI Dr. Cláudio de Souza Novaes, no Jardim Florence I.

Neste ano, também receberam estações o Museu da Imagem e do Som (MIS), no Centro, e a Mata de Santa Genebra.

Os equipamentos fazem medições automáticas e enviam os dados à Defesa Civil a cada cinco minutos. Entre as informações monitoradas estão temperatura, umidade, volume de chuva, velocidade e direção do vento, pressão atmosférica, radiação solar e concentração de dióxido de carbono.

Segundo a Prefeitura, os dados ajudam a identificar mudanças rápidas nas condições meteorológicas e a orientar decisões em situações de risco, como temporais, ondas de calor, estiagens e inundações.

A ampliação da rede faz parte do pacote de ações voltado ao enfrentamento de eventos climáticos extremos em Campinas.

A Defesa Civil também desenvolve projetos que utilizam inteligência artificial para cruzar informações das estações com dados de radar, sensores de raios e imagens de câmeras, com o objetivo de aprimorar a emissão de alertas e reduzir o tempo de resposta.

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