A Emdec vai interditar um trecho da Rua Areias, no Cambuí, nesta terça-feira (11) para permitir o içamento de um equipamento.

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O bloqueio ocorrerá das 7h às 17h, na altura do número 69, entre as ruas Dr. Sampaio Ferraz e Santo Antônio.

Durante a interdição, os motoristas deverão utilizar o desvio pelas ruas Dr. Sampaio Ferraz, Antônio Lapa e Santo Antônio.