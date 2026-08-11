11 de agosto de 2026
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Rua no Cambuí fica interditada por 10 horas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Rua Areias ficará bloqueada das 7h às 17h nesta terça-feira para içamento de equipamento; linhas de ônibus não serão afetadas.
Rua Areias ficará bloqueada das 7h às 17h nesta terça-feira para içamento de equipamento; linhas de ônibus não serão afetadas.

A Emdec vai interditar um trecho da Rua Areias, no Cambuí, nesta terça-feira (11) para permitir o içamento de um equipamento.

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O bloqueio ocorrerá das 7h às 17h, na altura do número 69, entre as ruas Dr. Sampaio Ferraz e Santo Antônio.

Durante a interdição, os motoristas deverão utilizar o desvio pelas ruas Dr. Sampaio Ferraz, Antônio Lapa e Santo Antônio.

Segundo a Emdec, o bloqueio não provocará alterações nos itinerários das linhas de ônibus que circulam pela região.

Agentes da Mobilidade Urbana acompanharão o trânsito no entorno durante o período da operação.

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