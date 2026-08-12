A Mata de Santa Genebra está com inscrições abertas para o seu programa de voluntariado. São oferecidas 10 vagas, e os candidatos podem se inscrever até o dia 19 de agosto, com período de atuação previsto até fevereiro de 2027.

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As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo sistema oficial do ICMBio, disponível no link oficial da chamada. Ao acessar a plataforma pela primeira vez, o candidato precisa preencher um cadastro com dados pessoais. Em seguida, deve localizar, no campo “Inscrições abertas”, a chamada “NGI Iperó 0008/2026” e concluir a candidatura.

Atividades e perfil do voluntário

De acordo com o biólogo Cristiano Krepsky, os voluntários selecionados atuarão em diversas frentes, como: