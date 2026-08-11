Uma ação rápida da Guarda Municipal resultou na detenção de três pessoas suspeitas de tentar furtar uma residência no bairro Jardim Morumbi, na segunda-feira (10), em Pedreira. A ocorrência foi atendida após acionamento do Centro de Atendimento da corporação.
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Durante o deslocamento até o local, a equipe avistou um veículo com ocupantes em atitude suspeita e deu ordem de parada, utilizando sinais sonoros e luminosos. O condutor, no entanto, desobedeceu à abordagem e iniciou uma fuga.
Após um breve acompanhamento, o carro foi interceptado em um posto de combustíveis, onde o passageiro tentou escapar a pé, mas foi contido pelos agentes.
Na revista ao veículo, os guardas encontraram ferramentas que poderiam ser usadas na prática criminosa, além de uma segunda placa veicular e uma quantia em dinheiro. Os suspeitos, todos moradores da capital paulista, acabaram confessando a tentativa de furto.
A Polícia Civil foi acionada e a perícia realizou os levantamentos técnicos no imóvel alvo da ação. Já na delegacia, os agentes constataram que um dos detidos tinha um mandado de prisão em aberto. Os três envolvidos permanecem à disposição da Justiça.