Uma ação rápida da Guarda Municipal resultou na detenção de três pessoas suspeitas de tentar furtar uma residência no bairro Jardim Morumbi, na segunda-feira (10), em Pedreira. A ocorrência foi atendida após acionamento do Centro de Atendimento da corporação.

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Durante o deslocamento até o local, a equipe avistou um veículo com ocupantes em atitude suspeita e deu ordem de parada, utilizando sinais sonoros e luminosos. O condutor, no entanto, desobedeceu à abordagem e iniciou uma fuga.

Após um breve acompanhamento, o carro foi interceptado em um posto de combustíveis, onde o passageiro tentou escapar a pé, mas foi contido pelos agentes.