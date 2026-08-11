Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário, do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, prendeu, na segunda-feira (10), um homem que estava com mandado de prisão preventiva em aberto. A captura ocorreu em uma clínica localizada no bairro Nova Jaguariúna.

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De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia anônima dando conta de que um homem com pendências judiciais estaria no local. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram o suspeito, que apresentava as características repassadas pela informação.

Durante a abordagem, foi realizada a consulta aos sistemas de segurança, que confirmou a existência de um mandado de prisão preventiva contra ele. Diante do fato, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.