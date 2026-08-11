A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e da Guarda Civil Municipal, intensificou as fiscalizações contra o uso de cerol e linha chilena em diversas regiões da cidade. Nas últimas ações, agentes recolheram vários carretéis com esses materiais cortantes.

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De acordo com a GCM, a prática de empinar pipas é uma atividade tradicional e pode ser considerada uma opção de lazer, desde que feita em locais apropriados e com os devidos cuidados. No entanto, o uso de cerol e linha chilena representa perigo real à população, com potencial para causar ferimentos graves, especialmente em motociclistas, ciclistas e pedestres. Além disso, a brincadeira próxima à rede elétrica também oferece riscos.

A Secretaria de Segurança reforça que o objetivo das ações não é proibir a brincadeira, mas sim orientar para que ela aconteça de forma consciente e segura. As operações da GCM seguem por tempo indeterminado, com equipes atuando em diferentes bairros para coibir tanto o uso quanto a venda desses materiais.