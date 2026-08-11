A terça-feira (11) será marcada por tempo estável na RMC (Região Metropolitana de Campinas). O sol predomina entre poucas nuvens ao longo de todo o dia, e não há previsão de chuva para a área.

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As temperaturas seguem em declínio em relação aos dias anteriores, com mínima de 15°C e máxima que não deve ultrapassar os 23°C. A sensação é de clima agradável, típico de outono, especialmente nos períodos da manhã e da noite.

A ausência de chuvas e a baixa nebulosidade também favorecem a visibilidade e as condições para deslocamentos urbanos e rodoviários na região.