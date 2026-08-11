11 de agosto de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Terça-feira terá sol, sem chuva e máxima de apenas 23°C na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
As temperaturas seguem em declínio em relação aos dias anteriores, com mínima de 15°C e máxima que não deve ultrapassar os 23°C.
As temperaturas seguem em declínio em relação aos dias anteriores, com mínima de 15°C e máxima que não deve ultrapassar os 23°C.

A terça-feira (11) será marcada por tempo estável na RMC (Região Metropolitana de Campinas). O sol predomina entre poucas nuvens ao longo de todo o dia, e não há previsão de chuva para a área.

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As temperaturas seguem em declínio em relação aos dias anteriores, com mínima de 15°C e máxima que não deve ultrapassar os 23°C. A sensação é de clima agradável, típico de outono, especialmente nos períodos da manhã e da noite.

A ausência de chuvas e a baixa nebulosidade também favorecem a visibilidade e as condições para deslocamentos urbanos e rodoviários na região.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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