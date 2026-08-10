10 de agosto de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
DEU RUIM

Guarda aborda carro e apreende 18 porções de drogas em Vinhedo

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/GCM
GCM encontrou porções de cocaína, maconha e haxixe dentro de veículo no Jardim Bela Vista; dois homens foram levados à delegacia.
GCM encontrou porções de cocaína, maconha e haxixe dentro de veículo no Jardim Bela Vista; dois homens foram levados à delegacia.

A Guarda Civil Municipal de Vinhedo apreendeu 18 porções de drogas durante uma abordagem realizada no domingo (9), no Jardim Bela Vista.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a corporação, os agentes faziam patrulhamento preventivo pela região quando viram dois homens próximos a um veículo. Após perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes seguiram por diferentes ruas do bairro, o que motivou o acompanhamento.

O carro foi alcançado e abordado pouco depois. Nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal, mas os guardas localizaram entorpecentes dentro do veículo.

Foram apreendidas 10 porções de haxixe, cinco de maconha e três de uma substância com características semelhantes à cocaína. Parte do material estava no interior do automóvel e outras porções foram encontradas no chão, nas proximidades da abordagem.

Um dos homens assumiu a propriedade das drogas. O outro afirmou que não sabia da presença dos entorpecentes e disse que apenas conduzia o veículo para levar o passageiro até o Jardim Bela Vista.

Segundo a GCM, o motorista e o automóvel estavam regulares e não havia mandados de prisão em aberto contra os abordados.

Os dois foram encaminhados à delegacia. A ocorrência foi registrada, e as drogas permaneceram apreendidas para os procedimentos legais.

Comentários

Comentários