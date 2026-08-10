A Guarda Civil Municipal de Vinhedo apreendeu 18 porções de drogas durante uma abordagem realizada no domingo (9), no Jardim Bela Vista.
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Segundo a corporação, os agentes faziam patrulhamento preventivo pela região quando viram dois homens próximos a um veículo. Após perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes seguiram por diferentes ruas do bairro, o que motivou o acompanhamento.
O carro foi alcançado e abordado pouco depois. Nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal, mas os guardas localizaram entorpecentes dentro do veículo.
Foram apreendidas 10 porções de haxixe, cinco de maconha e três de uma substância com características semelhantes à cocaína. Parte do material estava no interior do automóvel e outras porções foram encontradas no chão, nas proximidades da abordagem.
Um dos homens assumiu a propriedade das drogas. O outro afirmou que não sabia da presença dos entorpecentes e disse que apenas conduzia o veículo para levar o passageiro até o Jardim Bela Vista.
Segundo a GCM, o motorista e o automóvel estavam regulares e não havia mandados de prisão em aberto contra os abordados.
Os dois foram encaminhados à delegacia. A ocorrência foi registrada, e as drogas permaneceram apreendidas para os procedimentos legais.