A Guarda Civil Municipal de Vinhedo apreendeu 18 porções de drogas durante uma abordagem realizada no domingo (9), no Jardim Bela Vista.

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Segundo a corporação, os agentes faziam patrulhamento preventivo pela região quando viram dois homens próximos a um veículo. Após perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes seguiram por diferentes ruas do bairro, o que motivou o acompanhamento.

O carro foi alcançado e abordado pouco depois. Nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal, mas os guardas localizaram entorpecentes dentro do veículo.