A Prefeitura de Campinas iniciou nesta segunda-feira (10) a troca do piso da Rua 13 de Maio, principal corredor comercial da região central.

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A intervenção prevê a substituição das atuais placas de cimento por piso intertravado em cerca de 800 metros da via. O investimento é de R$ 1 milhão.

A obra será feita em etapas para reduzir os impactos sobre o comércio. As lojas continuarão funcionando normalmente durante os trabalhos.

Primeira etapa vai até novembro