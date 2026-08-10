A Prefeitura de Campinas iniciou nesta segunda-feira (10) a troca do piso da Rua 13 de Maio, principal corredor comercial da região central.
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A intervenção prevê a substituição das atuais placas de cimento por piso intertravado em cerca de 800 metros da via. O investimento é de R$ 1 milhão.
A obra será feita em etapas para reduzir os impactos sobre o comércio. As lojas continuarão funcionando normalmente durante os trabalhos.
Primeira etapa vai até novembro
Neste primeiro momento, a intervenção ocorre em um trecho de aproximadamente 550 metros entre a Estação Cultura e a Rua Ernesto Kuhlmann.
As equipes atuarão em dois quarteirões por vez. Um novo trecho só será iniciado após a conclusão do anterior.
A previsão é de que essa primeira fase dure cerca de três meses.
Nesta segunda-feira, duas equipes começaram a retirada das placas de cimento. Os pontos em obras foram isolados com cones, placas e fitas de sinalização.
Piso histórico será preservado
As pedras de mosaico português existentes próximas às entradas das lojas serão retiradas temporariamente para o nivelamento do calçamento.
Como o material é tombado pelo patrimônio histórico, as pedras serão recolocadas após a conclusão dos trabalhos.
Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, os comerciantes foram informados previamente sobre a dinâmica da obra.
Pausa para Black Friday e Natal
A Prefeitura prevê que os trabalhos sejam interrompidos perto da Black Friday e durante dezembro, para evitar impacto sobre o período de maior movimento do comércio.
A segunda etapa, entre a Rua Ernesto Kuhlmann e a Avenida Francisco Glicério, está prevista para começar no início de 2027.