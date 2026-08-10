A Comissão Processante da Câmara de Campinas decidiu indeferir os pedidos apresentados pela vereadora Mariana Conti (PSOL) para incluir na investigação contra Vini Oliveira (Cidadania) os novos vídeos obtidos junto ao jornal Correio Popular.

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A decisão foi tomada nesta segunda-feira (10), após análise da Procuradoria da Câmara. O entendimento jurídico é de que a obtenção direta da íntegra de gravações realizadas em ambiente privado, que não tenham sido divulgadas publicamente e sem autorização judicial prévia, pode levar à ilicitude da prova.

Diante do parecer, a Comissão Processante informou que não utilizará esses registros audiovisuais na apuração.