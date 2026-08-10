A Comissão Processante da Câmara de Campinas decidiu indeferir os pedidos apresentados pela vereadora Mariana Conti (PSOL) para incluir na investigação contra Vini Oliveira (Cidadania) os novos vídeos obtidos junto ao jornal Correio Popular.
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A decisão foi tomada nesta segunda-feira (10), após análise da Procuradoria da Câmara. O entendimento jurídico é de que a obtenção direta da íntegra de gravações realizadas em ambiente privado, que não tenham sido divulgadas publicamente e sem autorização judicial prévia, pode levar à ilicitude da prova.
Diante do parecer, a Comissão Processante informou que não utilizará esses registros audiovisuais na apuração.
O posicionamento representa um novo desdobramento depois que Mariana anunciou, na semana passada, ter recebido mais de uma hora de gravações de encontros entre Vini Oliveira e um empresário ligado a uma das empresas vencedoras da licitação do transporte coletivo de Campinas.
A vereadora chegou a publicar nas redes sociais um trecho maior de uma conversa que já havia aparecido parcialmente em reportagens. Mariana sustentou que o conteúdo indicaria tráfico de influência e afirmou que encaminharia a íntegra ao Ministério Público.
As acusações são negadas por Vini Oliveira. O vereador afirma que não recebeu dinheiro ou qualquer vantagem indevida e acusa adversários políticos de utilizarem o episódio para atingir seu mandato e sua candidatura a deputado estadual.
Procuradoria aponta risco de prova ilícita
No parecer que embasou a decisão, a Procuradoria da Câmara afirmou que “eventual obtenção direta da totalidade de gravações realizadas em ambiente privado, não divulgadas publicamente em reportagens da imprensa e sem prévia autorização judicial, pode ocasionar a ilicitude dessa prova”.
Com isso, a comissão optou por não incorporar o material à fase de instrução.
A decisão mantém, na prática, a apuração restrita às provas que já estavam formalmente disponíveis à CP.
Instrução terminou sem testemunhas
A definição ocorre após o encerramento de uma fase de instrução marcada pela ausência de depoimentos.
Nenhuma das seis testemunhas indicadas por Mariana Conti compareceu à Câmara no dia reservado para a acusação. No dia seguinte, a defesa abriu mão de ouvir os dois assessores que havia arrolado e também dispensou o depoimento do próprio Vini Oliveira.
O único participante ouvido foi Ricardo Molina, assistente técnico da defesa, que prestou depoimento por videoconferência e contestou a confiabilidade dos vídeos divulgados pela imprensa, afirmando que o material apresentava edições e manipulações.
Entenda a denúncia
A CP investiga a conduta de Vini após a divulgação de imagens de uma reunião com representantes da Smile Transportes, empresa ligada ao grupo vencedor de um dos lotes da licitação do transporte coletivo.
O vereador aparece deixando o local com uma caixa preta onde foram colocados envelopes.
A denúncia sustenta que as circunstâncias do encontro podem configurar quebra de decoro parlamentar. Vini nega que tenha recebido dinheiro e afirma que os envelopes continham documentos e mídias relacionados a informações sobre o transporte público.
Com a decisão de não utilizar os novos vídeos, a Comissão Processante avança para a etapa final dos trabalhos com o conjunto de provas já reunido até o encerramento da instrução.