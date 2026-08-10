O feriado municipal do Dia do Evangélico, celebrado nesta quarta-feira (12), vai alterar o funcionamento de repartições e serviços públicos em Campinas. Centros de Saúde, unidades administrativas e diversos atendimentos presenciais ficarão fechados, enquanto serviços essenciais, emergências e parte das opções de lazer funcionarão normalmente.
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O expediente regular da Prefeitura será retomado na quinta-feira (13). Na saúde, os Centros de Saúde não abrem durante o feriado, mas os prontos-socorros dos hospitais Mário Gatti, Mário Gattinho e Ouro Verde, além das UPAs Campo Grande, São José, Anchieta e Carlos Lourenço e do Samu, seguem funcionando 24 horas.
Veja o que abre e fecha
Saúde
Os Centros de Saúde ficam fechados e retomam os atendimentos na quinta-feira. UPAs, Samu e prontos-socorros municipais funcionam normalmente durante as 24 horas do feriado. Os dois Consultórios Veterinários Móveis também não terão atendimento na quarta.
Transporte e trânsito
A Emdec mantém equipes de trânsito, fiscalização do transporte coletivo, operação dos terminais, manutenção semafórica e o Centro de Controle Operacional em atividade. Os postos de atendimento presencial da empresa ficam fechados.
O PAI-Serviço mantém os agendamentos e opera no horário previsto para feriados. Já o Pátio Municipal continua recebendo veículos apreendidos, mas não haverá liberação na quarta-feira.
Ônibus
A fiscalização do transporte coletivo e dos terminais será mantida. A Prefeitura não informou, no comunicado, alteração específica na programação das linhas municipais para o feriado.
Lagoa do Taquaral
A Operação Lagoa será realizada das 7h às 13h, com abertura da pista interna da Avenida Dr. Heitor Penteado para atividades físicas no entorno da Lagoa do Taquaral e da Praça Arautos da Paz. A Ciclofaixa de Lazer Taquaral/Norte-Sul, porém, não funcionará.
Mercado Municipal e Ceasa
O Mercado Municipal terá os boxes abertos das 7h às 13h e o mezanino das 10h às 19h. Na Ceasa, a administração fecha, enquanto o Mercado de Flores funciona das 8h às 13h e o de Hortifrúti, das 4h às 13h.
Feiras, parques e cemitérios
As feiras livres funcionam das 6h às 12h e as noturnas, das 17h às 22h. Parques e bosques abrem normalmente, assim como os cemitérios municipais, das 7h às 18h. As praças de esportes permanecem fechadas.
Coleta de lixo
A coleta domiciliar e comercial será realizada somente nos setores atendidos às segundas, quartas e sextas-feiras. Não haverá coleta seletiva. Os ecopontos funcionam normalmente e a varrição terá apenas esquema de plantão.
Sanasa
As agências de atendimento ficam fechadas. Emergências continuam sendo atendidas pela central 0800 7721 195, disponível 24 horas. O Parque das Águas funciona das 6h às 20h, o Jardim dos Espelhos das 6h30 às 20h e a Torre do Castelo das 10h às 12h e das 13h às 17h.
156, CPAT, Ceamo e Procon
O atendimento telefônico do 156 fica suspenso, mas os canais digitais continuam disponíveis. CPAT, Ceamo e postos municipais do Procon não terão expediente. Os serviços presenciais retornam na quinta-feira.
Segurança e emergências
Guarda Municipal e Defesa Civil trabalham normalmente, em regime de 24 horas. A GM pode ser acionada pelo 153 e a Defesa Civil pelo 199.
Atendimento volta na quinta
A maior parte dos serviços municipais que ficará suspensa na quarta-feira retoma o expediente normal na quinta-feira (13).