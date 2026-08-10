O feriado municipal do Dia do Evangélico, celebrado nesta quarta-feira (12), vai alterar o funcionamento de repartições e serviços públicos em Campinas. Centros de Saúde, unidades administrativas e diversos atendimentos presenciais ficarão fechados, enquanto serviços essenciais, emergências e parte das opções de lazer funcionarão normalmente.

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O expediente regular da Prefeitura será retomado na quinta-feira (13). Na saúde, os Centros de Saúde não abrem durante o feriado, mas os prontos-socorros dos hospitais Mário Gatti, Mário Gattinho e Ouro Verde, além das UPAs Campo Grande, São José, Anchieta e Carlos Lourenço e do Samu, seguem funcionando 24 horas.

Veja o que abre e fecha

Saúde

Os Centros de Saúde ficam fechados e retomam os atendimentos na quinta-feira. UPAs, Samu e prontos-socorros municipais funcionam normalmente durante as 24 horas do feriado. Os dois Consultórios Veterinários Móveis também não terão atendimento na quarta.