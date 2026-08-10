O Tribunal do Júri de Mogi Mirim absolveu, na última terça-feira (4), Izabelle Freitas Lima da Silva, de 38 anos, acusada de assassinar a facadas o marido, Leonardo Lira Andrade de Lima, de 29 anos. O crime aconteceu em outubro de 2025, no Parque das Laranjeiras, e a decisão dos jurados foi baseada na tese de legítima defesa.

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Durante o julgamento, a defesa de Izabelle sustentou que ela era vítima constante de violência física e psicológica por parte do companheiro, que teria histórico de dependência química. O relato foi corroborado por testemunhas e por um laudo da Polícia Científica, que apontou a presença de cocaína no sangue de Leonardo horas após o homicídio.

Segundo a Polícia Militar, Izabelle chegou a afirmar, logo após o crime, que o marido teria sido agredido por um terceiro durante uma briga. No entanto, imagens de câmeras de segurança de um comércio local mostraram que ela foi a autora dos golpes e que não havia outra pessoa envolvida.