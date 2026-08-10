O Tribunal do Júri de Mogi Mirim absolveu, na última terça-feira (4), Izabelle Freitas Lima da Silva, de 38 anos, acusada de assassinar a facadas o marido, Leonardo Lira Andrade de Lima, de 29 anos. O crime aconteceu em outubro de 2025, no Parque das Laranjeiras, e a decisão dos jurados foi baseada na tese de legítima defesa.
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Durante o julgamento, a defesa de Izabelle sustentou que ela era vítima constante de violência física e psicológica por parte do companheiro, que teria histórico de dependência química. O relato foi corroborado por testemunhas e por um laudo da Polícia Científica, que apontou a presença de cocaína no sangue de Leonardo horas após o homicídio.
Segundo a Polícia Militar, Izabelle chegou a afirmar, logo após o crime, que o marido teria sido agredido por um terceiro durante uma briga. No entanto, imagens de câmeras de segurança de um comércio local mostraram que ela foi a autora dos golpes e que não havia outra pessoa envolvida.
Com base nessas imagens e nos depoimentos dos policiais, o Ministério Público ofereceu denúncia por homicídio contra a suspeita.
O que ocorreu no dia do crime
De acordo com o depoimento de Izabelle, na manhã do assassinato, o casal foi até a casa da mãe dela, onde Leonardo a teria jogado no chão e colocado o joelho contra seu pescoço. Mais tarde, já em casa, ele exigiu dinheiro para comprar drogas. Após consumirem entorpecentes e bebida alcoólica, o comportamento do homem teria se tornado ainda mais agressivo.
Por volta das 18h, Leonardo teria dito que iria “beber o sangue dela” enquanto seguiam para uma adega nas proximidades. Foi então que, com medo, Izabelle desferiu os golpes de faca contra o marido.
O Samu foi acionado, mas a vítima já chegou sem vida ao local. O exame necroscópico confirmou a presença de cocaína no organismo de Leonardo, o que reforçou a versão da ré.
O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime, mas acatou a tese de legítima defesa, absolvendo Izabelle. Ela foi solta na sexta-feira (7) da Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu, onde permanecia presa desde o ocorrido.