A Câmara de Campinas vota nesta segunda-feira (10) dois projetos relacionados à proteção e ao bem-estar animal. A 42ª Reunião Ordinária começa às 18h.

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O principal destaque da pauta é o substitutivo ao Projeto de Lei nº 279/2025, de autoria do vereador Otto Alejandro (PL), que torna obrigatório o uso de focinheira por cães de grande porte em vias, praças e demais espaços públicos.

A proposta será analisada em primeira discussão e altera o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos de Campinas.