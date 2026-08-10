A Câmara de Campinas vota nesta segunda-feira (10) dois projetos relacionados à proteção e ao bem-estar animal. A 42ª Reunião Ordinária começa às 18h.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O principal destaque da pauta é o substitutivo ao Projeto de Lei nº 279/2025, de autoria do vereador Otto Alejandro (PL), que torna obrigatório o uso de focinheira por cães de grande porte em vias, praças e demais espaços públicos.
A proposta será analisada em primeira discussão e altera o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos de Campinas.
Pelo texto, o descumprimento poderá gerar multa de 300 UFICs por animal. Em caso de reincidência, o valor será dobrado e poderá haver recolhimento do cão pela Unidade de Vigilância de Zoonoses, mediante laudo da autoridade competente.
Se houver ataque contra uma pessoa, a multa prevista sobe para mil UFICs, sem excluir eventuais sanções civis e penais.
O projeto também prevê campanhas de conscientização sobre o uso da focinheira, prevenção de ataques, responsabilidade dos tutores e canais de denúncia.
Maus-tratos podem impedir ingresso no serviço público
Em votação definitiva, os vereadores analisarão ainda o substitutivo ao Projeto de Lei nº 194/2025, apresentado originalmente por Hebert Ganem (Podemos).
O texto estabelece que pessoas com condenação definitiva por maus-tratos a animais não poderão ingressar em cargos, empregos ou funções públicas da Administração Municipal.
A restrição passará a valer após o trânsito em julgado da condenação e permanecerá até o cumprimento da pena.
A justificativa cita como exemplos de maus-tratos agressões, abandono, falta de atendimento veterinário necessário, privação de água ou alimentação, manutenção em ambientes inadequados e métodos de treinamento que provoquem dor ou sofrimento.
A 42ª Reunião Ordinária será realizada às 18h.