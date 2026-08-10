Quatro pessoas ficaram feridas após um carro capotar na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, na noite deste domingo (9).
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O acidente aconteceu por volta das 19h49, no km 107, sentido norte. Segundo informações da concessionária AutoBAn e da Artesp, um Chevrolet Corsa trafegava pela faixa 3 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo capotou pelo acostamento.
Após o acidente, os ocupantes conseguiram sair do carro e aguardaram atendimento em uma área entre as barreiras que separam a pista expressa da marginal.
Entre as vítimas, uma sofreu ferimentos graves, duas tiveram ferimentos moderados e uma ficou levemente ferida.
Durante o atendimento, a faixa 1 ficou interditada entre 19h55 e 20h33. O acostamento permaneceu bloqueado até 23h17.
A Polícia Militar Rodoviária liberou o destombamento do veículo às 22h45, sem necessidade de perícia no local. O carro foi removido por volta das 23h14.
Segundo a concessionária, não houve registro de congestionamento provocado pela ocorrência.
Queda de moto deixa ferido
Portal CCM - ARTESP
Um motociclista ficou ferido após sofrer uma queda na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, na madrugada desta segunda-feira (10). O acidente aconteceu por volta de 0h34, no km 108, sentido sul.
Segundo informações da concessionária AutoBAn e da Artesp, a moto trafegava pela faixa 1 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o condutor perdeu o controle e tombou sobre a pista. A vítima sofreu ferimentos leves.
Durante o atendimento da ocorrência, a faixa 1 ficou interditada até 1h17. Depois, o acostamento permaneceu bloqueado até 2h42. A motocicleta foi removida por volta das 2h32.
Segundo a concessionária, não houve registro de congestionamento no trecho.