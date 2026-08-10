Quatro pessoas ficaram feridas após um carro capotar na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, na noite deste domingo (9).

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O acidente aconteceu por volta das 19h49, no km 107, sentido norte. Segundo informações da concessionária AutoBAn e da Artesp, um Chevrolet Corsa trafegava pela faixa 3 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo capotou pelo acostamento.

Após o acidente, os ocupantes conseguiram sair do carro e aguardaram atendimento em uma área entre as barreiras que separam a pista expressa da marginal.