10 de agosto de 2026
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SEGUNDA AMENA

Campinas terá segunda mais amena e com vento forte

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Dia começa com 15°C, terá máxima de 24°C, muitas nuvens e rajadas de vento de até 46 km/h; não há previsão de chuva.
Dia começa com 15°C, terá máxima de 24°C, muitas nuvens e rajadas de vento de até 46 km/h; não há previsão de chuva.

A segunda-feira (10) começa com temperaturas mais baixas e clima ameno em Campinas e região, mas sem o frio intenso registrado em alguns períodos das últimas semanas.

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A mínima prevista é de 15°C, enquanto a máxima não deve passar dos 24°C. Com isso, a amplitude térmica será menor e a tarde ficará apenas amena.

O vento deve reforçar a sensação de frio em alguns momentos do dia. As rajadas podem chegar a 46 km/h, fazendo com que a temperatura sentida fique abaixo daquela marcada pelos termômetros.

O céu terá sol entre muitas nuvens, e não há previsão de chuva.

Outro destaque é a mudança no padrão da umidade. Depois de vários dias de tempo mais seco, os índices devem permanecer elevados, entre 71% e 95%.

A segunda-feira, portanto, será marcada por temperaturas mais comportadas, bastante nebulosidade e vento, sem expectativa de chuva.

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