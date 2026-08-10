A segunda-feira (10) começa com temperaturas mais baixas e clima ameno em Campinas e região, mas sem o frio intenso registrado em alguns períodos das últimas semanas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A mínima prevista é de 15°C, enquanto a máxima não deve passar dos 24°C. Com isso, a amplitude térmica será menor e a tarde ficará apenas amena.
O vento deve reforçar a sensação de frio em alguns momentos do dia. As rajadas podem chegar a 46 km/h, fazendo com que a temperatura sentida fique abaixo daquela marcada pelos termômetros.
O céu terá sol entre muitas nuvens, e não há previsão de chuva.
Outro destaque é a mudança no padrão da umidade. Depois de vários dias de tempo mais seco, os índices devem permanecer elevados, entre 71% e 95%.
A segunda-feira, portanto, será marcada por temperaturas mais comportadas, bastante nebulosidade e vento, sem expectativa de chuva.