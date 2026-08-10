A segunda-feira (10) começa com temperaturas mais baixas e clima ameno em Campinas e região, mas sem o frio intenso registrado em alguns períodos das últimas semanas.

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A mínima prevista é de 15°C, enquanto a máxima não deve passar dos 24°C. Com isso, a amplitude térmica será menor e a tarde ficará apenas amena.

O vento deve reforçar a sensação de frio em alguns momentos do dia. As rajadas podem chegar a 46 km/h, fazendo com que a temperatura sentida fique abaixo daquela marcada pelos termômetros.