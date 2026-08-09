A realização da Festa dos Padroeiros, em Joaquim Egídio, vai provocar alterações no trânsito do distrito de Campinas a partir desta segunda-feira, 10. A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) preparou uma operação especial para organizar a circulação de veículos durante o evento, que homenageia São Joaquim e São Roque.
A festa será realizada no entorno da igreja dedicada aos santos, na Praça Dom Agnelo Rossi, entre sexta-feira, 14, e domingo, 16. No último dia de celebração, haverá uma procissão pelas ruas do distrito, a partir das 10h.
Bloqueio de rua
As primeiras mudanças começam na madrugada desta segunda-feira, 10, quando serão reservadas vagas em três trechos próximos à igreja.
A medida será aplicada na Rua José Ignácio, na quadra localizada em frente à Igreja de São Joaquim e São Roque, entre a Rua Dr. Heitor Penteado e o entroncamento com a Rua Alcides Jorge.
Também haverá reserva de vagas na Rua Alcides Jorge, na aproximação com a Rua José Ignácio, e na Rua Valentim dos Santos Carvalho, entre o entroncamento com a Rua Alcides Jorge e a Rua Dr. Heitor Penteado.
Já a partir das 5h de quarta-feira, 12, a Rua José Ignácio será totalmente bloqueada no trecho entre a Rua Dr. Heitor Penteado e a Rua Alcides Jorge. A interdição será necessária para a montagem da estrutura da festa e permanecerá até o fim da tarde de segunda-feira, 17.
Segundo a Emdec, os motoristas terão opções alternativas para acessar a região durante o período de bloqueio.
Procissão
A procissão em homenagem a São Joaquim e São Roque está marcada para as 10h de domingo, 16. O cortejo passará pelas ruas Eugênio José Vicentini, José Ignácio, Alcides Jorge, Valentim dos Santos Carvalho e Dr. Heitor Penteado. Em seguida, retornará pela Rua José Ignácio até a praça.
Durante a passagem dos participantes, haverá interdições temporárias nos cruzamentos das vias que fazem parte do percurso.
Dois agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para auxiliar na operação e orientar os motoristas.
A Emdec recomenda que, se possível, os condutores evitem circular pelas proximidades da festa durante os períodos de interdição.