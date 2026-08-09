A realização da Festa dos Padroeiros, em Joaquim Egídio, vai provocar alterações no trânsito do distrito de Campinas a partir desta segunda-feira, 10. A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) preparou uma operação especial para organizar a circulação de veículos durante o evento, que homenageia São Joaquim e São Roque.

A festa será realizada no entorno da igreja dedicada aos santos, na Praça Dom Agnelo Rossi, entre sexta-feira, 14, e domingo, 16. No último dia de celebração, haverá uma procissão pelas ruas do distrito, a partir das 10h.

Bloqueio de rua