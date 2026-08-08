Uma combinação de pista molhada e óleo sobre o asfalto provocou um acidente com um ônibus do transporte coletivo de Campinas na madrugada deste sábado (8), no bairro Santa Mônica.

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O coletivo fazia a linha 316 (Parque Cidade) e seguia pela Rua Sylvia da Silva Braga, no sentido centro-bairro, quando perdeu aderência ao tentar reduzir a velocidade próximo ao cruzamento com a Rua Pedro Pinheiro.

Segundo a Emdec, o motorista tentou frear, mas o veículo deslizou e acabou atingindo um poste. O acidente ocorreu por volta de 0h10.