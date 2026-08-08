08 de agosto de 2026
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SUSTO NA MADRUGADA

Óleo na pista faz ônibus perder controle e atingir poste

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/EMDEC
Coletivo da linha 316 perdeu aderência em trecho com óleo e pista molhada no Santa Mônica; oito passageiros estavam a bordo.
Coletivo da linha 316 perdeu aderência em trecho com óleo e pista molhada no Santa Mônica; oito passageiros estavam a bordo.

Uma combinação de pista molhada e óleo sobre o asfalto provocou um acidente com um ônibus do transporte coletivo de Campinas na madrugada deste sábado (8), no bairro Santa Mônica.

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O coletivo fazia a linha 316 (Parque Cidade) e seguia pela Rua Sylvia da Silva Braga, no sentido centro-bairro, quando perdeu aderência ao tentar reduzir a velocidade próximo ao cruzamento com a Rua Pedro Pinheiro.

Segundo a Emdec, o motorista tentou frear, mas o veículo deslizou e acabou atingindo um poste. O acidente ocorreu por volta de 0h10.

Havia oito passageiros no ônibus, e nenhum deles ficou ferido. Todos foram transferidos para outro veículo e puderam continuar o trajeto.

A colisão exigiu a sinalização do trecho e a canalização de uma das faixas enquanto o coletivo permanecia no local.

A CPFL foi chamada para avaliar o poste atingido e executar os reparos necessários. Depois da estabilização da estrutura, equipes também previram a aplicação de serragem no asfalto para absorver o óleo derramado.

A origem da substância encontrada na pista não foi informada.

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