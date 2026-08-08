A Rodovia Anhanguera (SP-330) terá interrupções temporárias de tráfego neste domingo (9) entre os quilômetros 68 e 69, nos dois sentidos.
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A operação será realizada pela Motiva AutoBAn para permitir a manutenção das esferas de sinalização aérea instaladas em linhas de transmissão da Copel que cruzam a rodovia.
Os trabalhos estão previstos para ocorrer entre 6h e 10h e utilizarão a técnica HEC-B, com helicóptero equipado com cesto aéreo.
Durante a atividade, serão implantados comboios operacionais e bloqueios temporários e controlados nos momentos em que o helicóptero estiver posicionado sobre a rodovia.
Segundo a concessionária, a operação terá participação de equipes operacionais, Atendimento Pré-Hospitalar, Segurança do Trabalho, Polícia Militar Rodoviária e técnicos da Copel.
Os motoristas são orientados a reduzir a velocidade, respeitar a sinalização e programar o deslocamento com antecedência durante o período dos serviços.
Bandeirantes terá operação no dia 16
A mesma intervenção será realizada na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) no domingo seguinte, dia 16 de agosto.
Os trabalhos também ocorrerão entre os quilômetros 68 e 69, nos dois sentidos, das 6h às 10h, com interrupções temporárias do fluxo.