A Rodovia Anhanguera (SP-330) terá interrupções temporárias de tráfego neste domingo (9) entre os quilômetros 68 e 69, nos dois sentidos.

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A operação será realizada pela Motiva AutoBAn para permitir a manutenção das esferas de sinalização aérea instaladas em linhas de transmissão da Copel que cruzam a rodovia.

Os trabalhos estão previstos para ocorrer entre 6h e 10h e utilizarão a técnica HEC-B, com helicóptero equipado com cesto aéreo.