09 de agosto de 2026
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OPERAÇÃO ESPECIAL

Anhanguera terá bloqueios temporários neste domingo

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Autoban
Trabalho com helicóptero provocará interrupções temporárias entre os km 68 e 69 da Anhanguera neste domingo; Bandeirantes terá ação no dia 16.
Trabalho com helicóptero provocará interrupções temporárias entre os km 68 e 69 da Anhanguera neste domingo; Bandeirantes terá ação no dia 16.

A Rodovia Anhanguera (SP-330) terá interrupções temporárias de tráfego neste domingo (9) entre os quilômetros 68 e 69, nos dois sentidos.

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A operação será realizada pela Motiva AutoBAn para permitir a manutenção das esferas de sinalização aérea instaladas em linhas de transmissão da Copel que cruzam a rodovia.

Os trabalhos estão previstos para ocorrer entre 6h e 10h e utilizarão a técnica HEC-B, com helicóptero equipado com cesto aéreo.

Durante a atividade, serão implantados comboios operacionais e bloqueios temporários e controlados nos momentos em que o helicóptero estiver posicionado sobre a rodovia.

Segundo a concessionária, a operação terá participação de equipes operacionais, Atendimento Pré-Hospitalar, Segurança do Trabalho, Polícia Militar Rodoviária e técnicos da Copel.

Os motoristas são orientados a reduzir a velocidade, respeitar a sinalização e programar o deslocamento com antecedência durante o período dos serviços.

Bandeirantes terá operação no dia 16

A mesma intervenção será realizada na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) no domingo seguinte, dia 16 de agosto.

Os trabalhos também ocorrerão entre os quilômetros 68 e 69, nos dois sentidos, das 6h às 10h, com interrupções temporárias do fluxo.

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