08 de agosto de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Chuva dá trégua no sábado e Dia dos Pais terá calor de 32°C

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Flávio Paradella
Sábado já teve chuva forte pela manhã e rajadas de 55 km/h; domingo será mais quente, com máxima de 32°C.
Sábado já teve chuva forte pela manhã e rajadas de 55 km/h; domingo será mais quente, com máxima de 32°C.

O fim de semana será de tempo abafado, ventos fortes e possibilidade de chuva em Campinas e região, sob influência de um bloqueio atmosférico que mantém as temperaturas elevadas.

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No sábado (8), a previsão indica céu nublado com chuva durante a madrugada e as primeiras horas da manhã, com possibilidade de temporais, raios e pancadas mais fortes em alguns pontos.

Ao longo do dia, a nebulosidade diminui e não há indicativo de chuva durante a tarde. As temperaturas devem variar entre 17°C e 30°C.

O principal alerta será para o vento. Estão previstas rajadas ocasionais de até 55 km/h, principalmente no período da tarde, com velocidades contínuas próximas de 20 km/h.

Domingo chega aos 32°C

No domingo (9), Dia dos Pais, o sol deve predominar pela manhã, com aumento de nuvens durante a tarde.

Os termômetros sobem ainda mais, com mínima de 20°C e máxima de 32°C.

Ainda são esperadas rajadas de vento, embora em intensidade menor do que no sábado.

Entre a noite de domingo e a segunda-feira, uma frente fria que passa pelo litoral muda a direção dos ventos e começa a trazer ar mais frio para a região.

As rajadas podem voltar a atingir cerca de 50 km/h, com ventos contínuos entre 20 e 25 km/h.

A mudança será sentida principalmente na segunda-feira, quando as temperaturas devem cair para 18°C a 24°C. O céu ficará entre parcialmente nublado e nublado, sem previsão de chuva.

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