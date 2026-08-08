O fim de semana será de tempo abafado, ventos fortes e possibilidade de chuva em Campinas e região, sob influência de um bloqueio atmosférico que mantém as temperaturas elevadas.

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No sábado (8), a previsão indica céu nublado com chuva durante a madrugada e as primeiras horas da manhã, com possibilidade de temporais, raios e pancadas mais fortes em alguns pontos.

Ao longo do dia, a nebulosidade diminui e não há indicativo de chuva durante a tarde. As temperaturas devem variar entre 17°C e 30°C.