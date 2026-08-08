O fim de semana será de tempo abafado, ventos fortes e possibilidade de chuva em Campinas e região, sob influência de um bloqueio atmosférico que mantém as temperaturas elevadas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
No sábado (8), a previsão indica céu nublado com chuva durante a madrugada e as primeiras horas da manhã, com possibilidade de temporais, raios e pancadas mais fortes em alguns pontos.
Ao longo do dia, a nebulosidade diminui e não há indicativo de chuva durante a tarde. As temperaturas devem variar entre 17°C e 30°C.
O principal alerta será para o vento. Estão previstas rajadas ocasionais de até 55 km/h, principalmente no período da tarde, com velocidades contínuas próximas de 20 km/h.
Domingo chega aos 32°C
No domingo (9), Dia dos Pais, o sol deve predominar pela manhã, com aumento de nuvens durante a tarde.
Os termômetros sobem ainda mais, com mínima de 20°C e máxima de 32°C.
Ainda são esperadas rajadas de vento, embora em intensidade menor do que no sábado.
Entre a noite de domingo e a segunda-feira, uma frente fria que passa pelo litoral muda a direção dos ventos e começa a trazer ar mais frio para a região.
As rajadas podem voltar a atingir cerca de 50 km/h, com ventos contínuos entre 20 e 25 km/h.
A mudança será sentida principalmente na segunda-feira, quando as temperaturas devem cair para 18°C a 24°C. O céu ficará entre parcialmente nublado e nublado, sem previsão de chuva.