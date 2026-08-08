A Polícia Militar apreendeu aproximadamente 420 litros de lança-perfume durante uma ação no Jardim Telesp, em Campinas. Um homem foi preso na ocorrência.

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Segundo a corporação, equipes do 47º Batalhão realizavam patrulhamento quando avistaram dois homens próximos a um veículo. Um deles fugiu de carro, enquanto o outro foi localizado em frente a uma residência na Rua Joaquim Junco.

No imóvel, os policiais encontraram 11 galões com capacidade para 20 litros cada e um barril metálico com cerca de 200 litros, todos contendo a substância conhecida como lança-perfume.