08 de agosto de 2026
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GRANDE APREENSÃO

Casa escondia 420 litros de lança-perfume em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/47º BPM/I
Polícia Militar encontrou cerca de 420 litros da droga e quatro módulos eletrônicos veiculares em uma casa no Jardim Telesp.
Polícia Militar encontrou cerca de 420 litros da droga e quatro módulos eletrônicos veiculares em uma casa no Jardim Telesp.

A Polícia Militar apreendeu aproximadamente 420 litros de lança-perfume durante uma ação no Jardim Telesp, em Campinas. Um homem foi preso na ocorrência.

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Segundo a corporação, equipes do 47º Batalhão realizavam patrulhamento quando avistaram dois homens próximos a um veículo. Um deles fugiu de carro, enquanto o outro foi localizado em frente a uma residência na Rua Joaquim Junco.

No imóvel, os policiais encontraram 11 galões com capacidade para 20 litros cada e um barril metálico com cerca de 200 litros, todos contendo a substância conhecida como lança-perfume.

Também foram apreendidos quatro módulos eletrônicos veiculares. Segundo a PM, os equipamentos apresentam características compatíveis com dispositivos que podem ser utilizados em furtos de veículos.

O homem foi preso e os materiais apreendidos. A autoridade policial solicitou perícia no imóvel para analisar os produtos e demais objetos encontrados.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para as providências legais e continuidade das investigações.

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