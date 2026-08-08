Uma operação integrada realizada na noite de quinta-feira (6) autuou 23 veículos e removeu sete ao pátio em Campinas. A fiscalização teve como foco encontros de carros em postos de combustíveis e lojas de conveniência que, segundo a Prefeitura, antecederiam disputas de racha em avenidas da cidade.
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A ação reuniu equipes da Secretaria de Urbanismo, Emdec, Guarda Municipal e Polícia Militar e se concentrou principalmente em postos localizados nas avenidas Doutor Heitor Penteado e Júlio Prestes.
Segundo a Prefeitura, alguns desses pontos chegam a reunir cerca de 100 veículos. Um encontro também havia sido divulgado nas redes sociais para a região.
Durante a fiscalização, 22 carros e uma motocicleta foram autuados. Nove veículos receberam autuações relacionadas à necessidade de regularização e sete foram removidos ao pátio.
As equipes ainda realizaram 30 testes do bafômetro. Um motorista foi autuado por se recusar a fazer o exame.
Postos procuraram Prefeitura
De acordo com a Secretaria de Urbanismo, proprietários de postos procuraram a Prefeitura para reclamar das concentrações e informar que os encontros não tinham autorização dos estabelecimentos.
A preocupação, segundo os empresários, envolve tanto a utilização dos espaços como ponto de reunião quanto o afastamento de clientes em razão da grande quantidade de veículos estacionados.
A secretária de Urbanismo, Carolina Baracat, afirmou que parte dos participantes deixa os encontros e segue para disputas ilegais nas ruas.
“Na sequência, parte deles sai em racha pela cidade, colocando em risco os demais motoristas”, disse.
Nenhum dos postos ou lojas de conveniência foi multado ou teve o alvará cassado durante a operação.
A Prefeitura informou que novas fiscalizações poderão ser realizadas quando forem identificadas outras concentrações desse tipo.