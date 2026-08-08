Uma operação integrada realizada na noite de quinta-feira (6) autuou 23 veículos e removeu sete ao pátio em Campinas. A fiscalização teve como foco encontros de carros em postos de combustíveis e lojas de conveniência que, segundo a Prefeitura, antecederiam disputas de racha em avenidas da cidade.

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A ação reuniu equipes da Secretaria de Urbanismo, Emdec, Guarda Municipal e Polícia Militar e se concentrou principalmente em postos localizados nas avenidas Doutor Heitor Penteado e Júlio Prestes.

Segundo a Prefeitura, alguns desses pontos chegam a reunir cerca de 100 veículos. Um encontro também havia sido divulgado nas redes sociais para a região.