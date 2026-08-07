Campinas registrou 78,9 mil infrações relacionadas ao desrespeito a semáforos e faixas de pedestres até julho deste ano. O levantamento da Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) foi divulgado nesta sexta-feira (7), véspera do Dia do Pedestre.
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Do total, 67,6 mil ocorrências foram por avanço do sinal vermelho, sendo 62,4 mil flagradas por radares. Outras 11,3 mil infrações ocorreram por parada ou estacionamento sobre a faixa de pedestres, incluindo locais com semáforo. Mais de 10,3 mil desses casos foram registrados pela fiscalização eletrônica.
O número é semelhante ao do mesmo período de 2025, quando foram contabilizadas 80,1 mil infrações. Segundo a Emdec, os dados consideram as penalidades efetivamente expedidas e podem incluir infrações cometidas no ano anterior, mas processadas posteriormente.
Além dessas ocorrências, outras 127 infrações relacionadas a comportamentos de risco contra pedestres foram identificadas em 2026. Entre elas estão ultrapassagens pela contramão, retorno sobre travessias, falta de preferência, condução ameaçadora e uso do veículo para arremessar água ou objetos contra pedestres.
Mortes
Em 2025, Campinas registrou 23 atropelamentos fatais nas vias urbanas, aumento de 9,5% em relação ao ano anterior. Quatro das mortes analisadas tiveram o avanço do sinal vermelho como fator de risco.
No primeiro semestre deste ano, 16 pessoas morreram em ocorrências de trânsito na cidade, sendo seis pedestres. O número representa uma redução de 40% em relação ao mesmo período de 2025. Até agora, não foram identificadas mortes relacionadas ao avanço de sinal vermelho em 2026.
Entre os dias 8 e 16 de agosto, a Emdec promove a Jornada da Mobilidade Ativa, com ações de conscientização voltadas à segurança de pedestres e ciclistas. A programação integra a campanha permanente de atenção ao pedestre e ocorre em parceria com o Detran-SP.