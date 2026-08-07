Campinas registrou 78,9 mil infrações relacionadas ao desrespeito a semáforos e faixas de pedestres até julho deste ano. O levantamento da Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) foi divulgado nesta sexta-feira (7), véspera do Dia do Pedestre.

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Do total, 67,6 mil ocorrências foram por avanço do sinal vermelho, sendo 62,4 mil flagradas por radares. Outras 11,3 mil infrações ocorreram por parada ou estacionamento sobre a faixa de pedestres, incluindo locais com semáforo. Mais de 10,3 mil desses casos foram registrados pela fiscalização eletrônica.

O número é semelhante ao do mesmo período de 2025, quando foram contabilizadas 80,1 mil infrações. Segundo a Emdec, os dados consideram as penalidades efetivamente expedidas e podem incluir infrações cometidas no ano anterior, mas processadas posteriormente.